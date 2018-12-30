影／重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

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為將人文與生態環境做結合，台北市政府於2015年開始動工打造永春陂濕地公園，並將公共住宅用地變更為公園用地，第一期工程已於去年9月28日完工，今年起開始第二期工程。目前已完成大面積生態池整地工程，並引進豹山溪及無名溪兩條溪流水源，讓台北市擁有首座生態融合歷史發展的濕地公園。

大地處表示，永春陂濕地公園已完成生態池水域，引水之後湖面波光粼粼，讓人聯想到古人曾在此泛輕舟，吟風月，好不自在。為了讓植栽生長順利，大地處也運用水利處疏濬的肥沃土壤，藉由多樣性植栽點綴園區。

▼永春陂濕地公園重建後，湖面波光粼粼，彷彿古代詩人迎風遊湖之感。（圖／大地處提供）

大地處坡地住宅科科長徐瑞億說，永春陂濕地公園藉由一連串的生物友善設計，如遮光爬藤隧道及生物廊道等，讓森林綠手指伸進都市。生態池也打造成多處深淺不一的多樣性水域及林澤棲地，能引進多樣性物種，目前已有白鷺鷥在園區覓食，後續期待更多物種進駐。

永春陂濕地公園源自清代乾隆年間，如今又被翻新，生態興建面積約3.9公頃，預計明年10月完工，而台北市政府為了將溼地公園翻新，以留水、留樹、留生態、留一些建築物、留文化作為主要規劃，將提供大面積的多樣化生物棲地。同時，大地處也強調，永春陂公園首重生態復育，民眾應該融入生態，不是破壞生態，才能讓都市和生態圈能取得平衡、永續發展。

▼永春陂濕地公園大部分的生態水域已完成。（圖／大地處提供）



▼清朝乾隆年間就已被開發。（圖／翻攝自永春陂濕地公園關注粉專）