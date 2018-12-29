頂著15度低溫！76歲阿伯一路「擦亮」北台灣10萬面鏡　網友：溫暖了我的心

記者陳雕文／新北報導

每天騎百公里！徐姓網友在臉書「林口大家庭」PO出一張照片，只見年邁的阿伯頂著約15度的低溫，認真地擦著反光鏡，讓他直呼「冷冷的天，阿伯溫暖了我的心」，網友紛紛留言，「這個阿伯還自己拿瀝青補路上的坑洞」、「謝謝阿伯」，其實在北台灣各地都有機會發現這位「反光鏡菩薩」。

▲網友看到阿伯頂著超低溫擦拭著反射鏡，直呼「心好暖」。（圖／翻攝自臉書「林口大家庭」）

北台灣的民眾不時會發現這名阿伯，戴著安全帽、踩著梯子，拿著布料擦拭著道路反射鏡（又稱反光鏡），右方的鏡子擦完，接著擦左方的反射鏡。他是76歲的張秀雄，他每天一大早都會出門擦拭道路反射鏡，讓用路人能看清楚路況，保護自身安全，也平安駕駛。

曾目睹轎車對撞

張秀雄認為，是結滿蜘蛛網的反射廣角鏡，讓駕駛視角不清，才導致嚴重傷亡，因此，他從7年前開始，每天清晨4點多起床，備好抹布、園藝刀具和摺疊鋁梯（有時也帶拖把），就騎車至桃園市、新北市和北海岸，擦遍北台灣！每天騎至少一百公里，只希望汽車駕駛和機車騎士都能善加利用反射鏡，減少車禍狀況。

▲張秀雄每天騎車擦鏡，樂在其中。（圖／記者陳雕文翻攝）

張秀雄有多本筆記本，記錄每天的工作進度和行走的路線，5年內擦亮的反射鏡已達8萬2000多片，等於平均一年可擦拭1萬6400個反射鏡，如今數量應破10幾萬面鏡子，且持續增加中。他說，從都市騎車至偏遠山區，最遠一天可以騎上100公里，幾乎全年無休，每天出門第一件事情就是擦鏡子，除非遇到惡劣天氣如颳風暴雨，他才願意待在家裡休息。

▲張秀雄出示自己的筆記本，換算下來，他平均一年擦拭1萬6400個反射鏡，累積下來應擦過10幾萬面鏡子。（圖／交通部公路總局提供）

熱心擦鏡也難免意外

有些反射鏡坐落在偏遠山區，鏡面周遭佈滿樹枝與藤蔓，影響視線，張秀雄會架好自備的鋁梯和園藝刀具，修剪路樹與植物。有次他為了要擦拭高度較高的反射鏡，不小心從梯上摔下來，鎖骨裂開、肋骨斷了5根，躺在床上休息了50多天都無法出門；還有次被野狗追咬，兩腿上有著咬痕傷口，但他仍相當樂觀，安慰自己，「應該是有做好事，因此神明保佑只受輕傷」。

▲不少網友親眼目睹張秀雄擦鏡的情景，以下同。（圖／翻攝自臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

擦到人生最後一刻

由於清晨外出、又常常跑偏遠山區，張秀雄的兒女相當擔心，但他很快樂，也認為這是對的事，讓許多民眾深受感動；2016年，交通部公路總局還頒給他「金路獎」特殊貢獻獎，感謝他默默行善，造福用路人。

但獲獎後，他也沒有怠惰，每天繼續努力清潔反射鏡。張秀雄說，邊擦鏡子時、邊希望自己的心能像反光鏡一樣乾淨，有一天他準備離開人間，也能走得比較自在，「我願能擦到人生最後一刻為止！」