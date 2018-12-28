流感疫情上升　桃市衛生局：勤洗手、戴口罩做好防護

▲近日流感疫情上升，桃園市衛生局呼籲民眾要勤洗手、戴口罩，做好防護措施。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

元旦連假期間有冷氣團報到，加上流感疫情近期有上升趨勢，桃園市衛生局指出，元旦連假期間民眾多會返鄉探親或旅遊，增加人與人接觸的頻率，將加速流感病毒傳播與擴散，呼籲民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手及戴口罩，做好個人衛生防護措施。

衛生局28日表示，桃園市自2018年7月1日起至12月27日，共計確診23例流感併發重症病例，60歲以上長者計有15例 (佔65.5%)、小於4歲之幼兒計2例 (佔8.6%)，經衛生局分析，流感併發重症病人的同住家人多出現上呼吸道症狀，一般而言，青壯年流感抵抗力較佳，感染流感後，多因症狀輕微而被忽視，反而於接觸家人時將病毒傳染給家中長者及幼兒，呼籲民眾若出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應配戴口罩，並可前往提供公費流感抗病毒藥劑之醫療院所就醫，以避免病情加重或傳染家人。

衛生局提醒，連假期間有冷氣團報到，早晚氣溫偏低，外出時務必做好保暖及個人衛生防護措施，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，有呼吸道症?時應配戴口罩，與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，另應勤洗手保持手部衛生，防範病毒傳播。民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、低血壓等流感危險徵兆，應立即就醫，以把握治療的黃金時期。民眾如有相關疑問可撥打衛生局防疫專線0800-033-355諮詢。