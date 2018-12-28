看護狠心拽拉拖行　八旬老人狂喊救命「站起又被推倒」

▲看護虐待過程全被拍下。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

看護虐待年邁照顧者的事情已經不是第一次發生。浙江省一名黃姓男子近日看家中監控，發現八旬行動不便的外婆被看護拽著在地上拖行，其間不斷喊救命、兒女的名字。他表示，過去外婆曾反應看護不好，但都沒有多在意，如今看到暴行相當痛心，現在已經報案處理。

事情發生在浙江省金華市，黃先生在25日查看家中監控時發現外婆被虐待，從曝光影片可見，外婆本來手上抓了一個黑色方形物，看護發現後不顧她已跌倒在地，硬是暴力搶走還拖行；第二次坐在地上的外婆被強行拽倒，依然被粗魯的拖行。

▲外婆試圖站起來。（圖／翻攝自看看新聞）

第三次外婆試圖扶著桌子站起來，被發現後又是一陣粗暴的拽拉，即便手抓緊桌腳，還是被硬生生掰開，倒地後被如同前兩次一樣的對待，據悉整個過程，外婆一直呼喊「救命」與兒女的名字。

黃先生表示，外婆行動不便，於是請了一個看護，老人家雖然有反應過看護對她不好、飯不按時給，可是看護屢屢否認，也讓黃先生沒有多在意，是這次看見監控記錄了虐待全過程，才發現外婆說的都是真的，目前已經報案，有待警方進一步處理。

影片曝光後，網友也直呼看了很痛心，「沒這個耐心就別出來掙錢」、「你請的不是保母，是殺手」、「保母也是瘋狂了」、「人在做天在看」，但也有人質疑，為何黃先生一開始不相信外婆的話，一定要看到監控才相信？

▲外婆被看護又拉又拖。（圖／翻攝自看看新聞）