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2千顆愛心高麗菜一夜「消失」　她看傻：活動還沒開始...

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▲▼熱心民眾原本要發放的高麗菜。（擷取自臉書社團「九如鄉資訊交流平台」）

▲熱心民眾原本要發放的高麗菜。（擷取自臉書社團「九如鄉資訊交流平台」）

生活中心／綜合報導

高麗菜價格持續低迷，屏東縣九如鄉出現熱心民眾救菜農，找友人集資3萬元買2000顆高麗菜，準備19日晚上8時發放給村民一人一顆，沒想到載到廟埕借放的菜卻「一夜消失」。屏東警方向《ETtoday新聞雲》表示，這就是一場誤會，廟公在廣播時忘了獎發放時間，現在雙方還在調解中。

「做生意的一拿都好幾籃！」好心幫農民的民眾在臉書社團「九如鄉資訊交流平台」發文， 19日晚間8時原本要在九如三山國王廟前發放高麗菜，現在只能取消。她指出，「我們也有一直吿知廟方我們12月19日禮拜三晚上要辦免費贈送高麗菜的活動，也有請他這兩天幫我們廣播吿知村民（禮拜二禮拜三），而今早8點多去看高麗菜全數都被拿完，完完全全失了我們要贈送村民一人一顆的本意」。

消息一出，引起許多網友氣憤，怒批拿高麗菜的人很「自私」。女網友見狀解釋，不怪那些不知道的村民或做生意的，是廟方跟人家說那是免費的可以拿，所以大家才瘋狂的拿取，「我們昨（17）日是請廟方在禮拜二（有夜市）跟禮拜三的時候，幫我們廣播給各位村民，告知禮拜三晚上8點免費贈送村民高麗菜活動，但廟方完全都沒說是一人一顆、19日領的事。」

網友在貼文底下留言，「這太誇張了，要報警處理。」、「自私無極限，那幾籃回去賣是會多幾十萬喔？」、「怎麼可以這樣自私的載去做生意呢？連我這外地人都看不下去。」、「人性貪婪一覽無遺」，還有人建議「廟方疏失應該出來說明會比較好」。

《ETtoday新聞雲》致電警局里港分局九如分駐所，目前已聯繫上愛心民眾，這完全就是一場誤會，廟中在廣播時沒有講到時間，也承認自己有錯，後續將協助發放者與廟公協調，而原本19日的愛心高麗菜發放活動，現在也只能取消了。

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關鍵字：高麗菜,屏東縣,九如鄉,九如鄉資訊交流平台

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