不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

▲ 德國策特爾（Zetel）9歲男童收到非理想的禮物後，生氣地打電話報警。示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

如果收到不是自己想要的聖誕禮物你會怎麼辦？德國北方小鎮策特爾（Zetel）有1名9歲男孩，因為不滿聖誕樹下的禮物跟願望清單上不同，生氣地決定在25日早上打電話報警，希望把聖誕老公公繩之以法，好好教育一下。

據俄羅斯RT電視台報導，警方發言人證實，當天警方接到逮捕聖誕老人的報案電話後，立即趕到現場，發現1位「非常憤怒的小男孩」正在等候他們。警方到場後也立即配合小男孩的要求「調查」整起事件，並比較男孩的願望清單跟實際得到的聖誕禮物後，果真發現兩者並不符合。

但為了平息小男孩的怒火，警方隨後展開1場家庭調解會議，並向男童解釋，聖誕老人公公可能搞錯了願望清單，把禮物送到其他與他年齡相近的小朋友手中了。據悉，法新社聯繫上歐登堡（Oldenburg）警察局證實這起有趣的事件，但對方不願透漏小男孩的願望清單上的詳情。

這起事件雖然有許多網友認為很有趣，但也有一部分人認為，「某種程度上是有趣的，但這孩子打開禮物這麼快，卻不向送禮物的說聲謝謝，感覺被寵壞了」、「應該跟他說，他已經被列在頑皮的名單上了」、「他應該被打屁股，並捐出每一件得到的禮物，然後再打屁股」、「警方應該提醒他，打電話是為了提供緊急服務」。