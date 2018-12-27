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自己紀錄自己破！　海燕水下滑翔機創中國續航里程最遠成績

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「海燕」水下滑翔機刷新由自己保持的中國國產水下滑翔機連續工作時間最長和續航里程最遠紀錄。（圖／翻攝自中新網）

▲「海燕」水下滑翔機。（圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

由天津大學研發的「海燕」水下滑翔機，近日宣布以無故障運行141天，續航里程3619.6公里的成績，刷新由自己保持的中國國產水下滑翔機連續工作時間最長和續航里程最遠紀錄。

《中新網》報導，此次創造紀錄的是「海燕-L」長航程水下滑翔機，由天津大學與青島海洋科學與技術試點國家實驗室聯合實驗室研製。2018年上半年，編號CHC01的海燕-L才完成連續運行119天，完成剖面862個，航行里程2272.4公里，創造當時中國國產水下滑翔機連續工作時間最長、測量剖面最多、續航里程最遠等國家紀錄。

到了11月下旬，編號CHC03的海燕-L在南海北部安全回收，順利完成項目中期海上試驗考核，無故障運行141天，最大工作深度1010米，連續剖面數達734個，續航里程3619.6公里，宣布正式刷新由自己保持的國產水下滑翔機連續工作時間最長和續航里程最遠等紀錄。

另一方面，今年「海燕-X」萬米級水下滑翔機也在馬里亞納海溝附近海域通過測試並安全回收，最大下潛深度至8213米，創造水下滑翔機下潛深度的世界紀錄，同時入選中國慶祝改革開放40周年大型展覽。

據了解，中方目前已經具備工作深度200米、1000米、4000米和10000米譜系化「海燕」研發、生產和技術服務能力。2018年度該團隊面向全國12家用戶單位提供相關技術服務共50台次，完成剖面7807個，為中國水下滑翔機海上常態化觀測能力的提升提供重要支持。

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