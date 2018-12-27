貨車撞毀古蹟昭忠廟賠償金200萬+　駕駛GG：我只是個粗工

▲苗栗縣定古昭忠廟，日前被拋錨的小貨車撞上，導致結構受損，正積極搶修中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府文化觀光局2014年指定為縣定古蹟的卓蘭昭忠廟，25日遭到一台由林男所駕駛的小貨車，疑似車輛故障倒退不慎，直接撞上損毀；為免災情擴大，文觀局暫時保留並封鎖現場，估計修復費用恐要2、300萬，而文化部文資局也將向肇事林姓駕駛求償。

▲小貨車就翻倒在廟旁，粗估維修費用高達2百至3百萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）



文觀局文化資產科長郭靜芳指出，昭忠廟興建於1959年（舊稱為軍民廟），本為祭祀湖南軍官兵的陰廟，41位官兵中以劉文斌將軍最高階，也是主神，一旁有象徵化身的神蛾，也在意外事故中毀損。

郭靜芳說，縣府於2014年指定為縣定古蹟，這次被小貨車撞毀的部分有龍邊的柱子斷裂、正面門額也被撞掉落，受損相當嚴重，粗估修復的費用約2、300萬元。而這次的意外事件也已通報文化部文資局，會考慮直接向肇事的林姓司機求償，不過因為林姓駕駛非蓄意毀損古蹟，因此不考慮追究其刑事責任。

肇事的林姓駕駛也無奈的表示，當時因車子變速箱故障，失去動力上不了坡而往後滑，想煞車卻又煞不住，才意外撞上昭忠廟。聽聞修復的費用將近300萬元，當下心涼了半截，稱自己只是人力派遣的粗工，這麼大的金額怎麼賠？也希望老闆可以幫幫忙。

▲文觀局暫時保留並封鎖現場，待逐一清理毀損文物後再吊離肇事車輛。（圖／記者黃孟珍翻攝）