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佩服葉俊榮的智慧和勇氣　吳永乾：求仁得仁的典範

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▲▼教育部長葉俊榮惜別茶會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 教育部長葉俊榮惜別茶會 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台灣大學校長，次日請辭獲准，教育部今天（26日）為葉俊榮舉辦惜別茶會，約4、50位大學校長出席。世新大學校長吳永乾表示，「讓我們見識了法律人的專業良知，以及政務官的決策擔當，更讓我們再次看到大學自治的曙光」，並肯定葉部長的智慧和勇氣。

吳永乾於口頭致詞時表示，對於延宕將近一年的台大校長遴選聘任案，在葉部長上任之前，私立大學校院協進會曾經明確表達不認同教育部消極否定的立場，認為那是大學自治有史以來最黑暗的時刻。不過，前天葉俊榮部長決定依法聘任管校長的積極作為，不但讓我們見識了法律人的專業良知，以及政務官的決策擔當，更讓我們再次看到大學自治的曙光。

吳永乾說，「我佩服、欣賞葉部長的智慧和勇氣，他在解決重大高教人事爭議之後，毅然決然地辭卸部長職務，是勇於承擔的表現，也是求仁得仁的典範。我衷心祝福他，也祝福各位貴賓，謝謝大家！」

台大校長遴選爭議持續將近一年，因卡管、挺管爭議，兩位教育部長先後請辭，葉俊榮於24日宣布「勉予同意」後也請辭獲准，強調自己扛起「十字架」，希望教育恢復正常。

▲▼ 教育部長葉俊榮惜別茶會 。（圖／記者湯興漢攝）

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