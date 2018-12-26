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東森新聞雲更名　深耕寵物、娛樂、電競躍居數位新聞營收霸主

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▲ETtoday外觀,夜景,聖誕夜景 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森新聞雲股份有限公司更名為「東森新媒體控股公司」。（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

東森國際旗下子公司「東森新聞雲」26日（三）召開第四屆第四次董事會，通過東森新聞雲股份有限公司更名為「東森新媒體控股公司」，旗下設立四間子公司，分別為新聞雲股份有限公司、星光雲股份有限公司、電競雲股份有限公司、寵物雲股份有限公司，宣示東森新聞雲除新聞、影音與廣告外，未來將深耕寵物、娛樂、電競等產業，朝向O2O線下多元方向經營。

此外，本次董事會也通過「東森新媒體控股公司」2019年營運計畫與預算，總經理陳安祥表示，2018年ETtoday在廣告營收、日均流量、日活躍人數、粉絲數都有超過2位數以上的成長率，再加上從2018年10月開始經營台北捷運廣告，跨足線下市場，新聞雲11月份總營收首次突破1億元，已經打敗稱霸數位新媒體多年的《蘋果日報》，正式成為數位新聞營收第一，同時受惠於影音收入擴增，以及線上、線下廣告整合效益逐漸發酵，預估至2023年，包含數位、線下廣告在內，營收可望達30億元。

為持續維持競爭力，「東森新媒體控股公司」成立後將積極為旗下各項優勢業務引進策略性合作夥伴，致力發展「娛樂」、「電競」、「寵物」等新事業。在「娛樂」方面，有鑑於全球娛樂暨媒體產業目前正處於蓬勃發展階段，台灣未來5年娛樂暨媒體業的總營收將以2.8%的年複合成長率，於2022年將達到181億美元，新成立的「東森星光雲股份有限公司」，未來將植基於ETtoday星光雲超過400萬以上的日均流量，以及超過200萬熱情粉絲支持的基礎上，再加上今年首度網羅蕭敬騰、林宥嘉兩大天王主持的「聲林之王」選秀，播出後佳評不斷的強大市場聲量，往後將繼續做強做大，並專注於娛樂媒體、演藝事業發展，朝全方位娛樂公司邁進，打造華人泛娛樂領先品牌。

▼聲林之王網羅蕭敬騰、林宥嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼聲林之王記者會直播現場+拍攝媒體發稿照-王偉忠,林宥嘉,蕭敬騰,王令麟。（圖／記者黃克翔攝）

電競產業已成為現代國際風靡的產業，2017年立法院也正式將電子競技納入運動產業，根據全球最大的遊戲影音串流平台Twitch指出，台灣電競人口約700萬人，於全球觀賞流量高居第5名，看好電競業未來的發展潛力，新成立的「東森電競雲股份有限公司」未來除主辦、報導大型電競賽事活動，提供電競影音內容外，也將打造電競社群平台，藉由與粉絲、會員間的互動、討論，產生話題、使用者自製內容，提升市場地位。

此外根據統計，台灣的寵物市場規模達新台幣500億元，並維持10％以上的年成長率，除寵物食品、用品，更涵括了各種創新的服務商機，如專業寵物旅館、長照安養、安寧照護、殯葬禮儀等，然而，目前台灣的寵物市場高度碎片化，並無具規模之企業經營，「東森寵物雲股份有限公司」將善用寵物雲近160萬的粉絲支持基礎，成立後將專注於寵物市場開發，11月起新開幕的13家寵物直營門市已經陸續提供多元服務，上周在台北ATT大直開幕的寵物雲美容旗艦店更是大獲好評，成為吸睛最高的門市，未來更加結合擅長之電商、媒體及粉絲團、社群操作，藉由線上線下的整合，打造全方位寵物生態鏈，提供飼主和毛小孩更專業、更完善的服務。

▼東森集團總裁王令麟參加ETtoday寵物日。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 總裁參加ETtoday寵物日 。（圖／記者徐文彬攝）

【東森新媒體控股公司簡介】
東森新媒體控股公司（前身為「東森新聞雲股份有限公司」）成立於2011年11月，經過七年的努力，已經成為全台第一的新媒體，根據市調公司comScore最新調查，在原生新聞媒體中，ETtoday在2018年9月、10月連續兩個月的跨平台總瀏覽量、總造訪次數、每位訪客觀看頁數，以及行動裝置月不重複訪客、總瀏覽量領先其他新聞媒體，同時，新聞雲深受Z世代（18至24歲）喜愛，是年輕族群常看的新聞平台第一名。根據牛津數位新聞報告，新聞雲是台灣民眾最常使用的數位新聞品牌。目前新聞雲在臉書社群總粉絲數已超過1千6百萬人。

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關鍵字：東森新聞雲,王令麟,星光雲,電競雲,寵物雲

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