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影／大二期末「神仙考題」給金釵找對象　師：答案看專業水平

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大陸中心／綜合報導

河南省黃河科技學院日前大二的古代文學課期末的開放性考題引發熱議，包括「結合本人姓名，論證《西遊記》是自己所寫」、「給《金陵十二釵》某一釵找對象」、「主持一個飯局請《聊齋誌異》中人物吃飯」等奇葩考題，不少網友戲稱為「神仙考題」。中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，「題型可以創新多元，但判卷標準應該要明確且公平」。

據北京青年報報導，參加考試的學生陳旭回憶拿到考題時「整個教室亂成了一鍋粥，大家都覺得這可怎麼答啊！」，而讓他印象最深刻的是「給金陵十二釵某一釵找對象，並簡要說明原因」，他介紹自己給林黛玉，並分析兩人在性格上挺合適的。另外，考試結束後不少同學都在群組裡貼出了自己的答案，並發了朋友圈，吸引不少網友討論。

▲▼神仙考題。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲神仙考題。（圖／翻攝梨視頻截圖）

出題教授張彩麗表示，這堂課是開卷考試，學生們還可以帶手機；其實這些考題不是需要學生們進行多麼嚴謹的論證，主要是希望學生們在答案中體現出對文學作品的了解，「大部分題目都需要聯繫原著內容作答，從答案裡就能看出來學生對文學作品的熟悉和掌握程度」。

神仙考題並不是自己原創，而是受到南京大學文學院的「花式」作業的啟發，「我在朋友圈看到『給金陵十二釵介紹對象』的花式作業，就決定試試看採用這樣的模式，這次的考試有的題是藉鑑了南京大學的題目，有的是我自己原創的」。張彩麗指出，「中國古代文學也需要與時俱進，需要大眾解讀接受，特別是新生代，從他們對古代文學的觀點中能得到碰撞的樂趣」。

其實，這種別具一格的考題或作業方式並不是個例。據當地媒體報導，廣西師範大學在今年5月創新創業基礎課上，老師佈置的「如果你只有5元創業基金，在有限的時間內你最多能賺多少錢？」的課堂作業引發學生的創業熱潮；2015年，浙江師範大學文傳學院廣告專業促銷策劃課，要求學生分組賣拖鞋，期末成績按銷量打分數。任課老師丁海猛表示，「因為廣告課應用性很強，必須透過實踐，才能真正把知識用活」。

▲▼神仙考題。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲神仙考題。（圖／翻攝梨視頻截圖）

談到判卷標準，張彩麗強調，「每個題創意即主題正確新穎5分，形式5分，新穎比如配圖，語言有個性，幽默或優美，論據有力，標點正確，不合要求者酌情扣分」。

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關鍵字：河南省,黃河科技學院,西遊記,聊齋誌異,金陵十二釵,古代文學課,期末

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