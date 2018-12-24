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社會 社會焦點 保障人權

她被劈腿仍登正宮　婚後2年才知老公「還是愛小三」

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲劉男與舊愛A女結婚後，卻又和S女糾纏。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

突發中心／新北報導

一名劉姓男子2010年認識新歡S女，為了和對方在一起，就和女友A女分手。怎料，家人卻不願接受S女，兩人的婚事泡湯。事後，劉男回頭找A女結婚，但同時也不願意放下S女，又背著已經成為老婆的A女，私下和S女偷情。整起事件直到劉男和S女感情生變，女方向法院聲請暫時保護令才曝光。對此，A女氣得向兩人求償。新北地院判劉男、S女須賠償20萬元。

根據《蘋果日報》報導，A女表示，她原本已經和劉男交往4年，但對方在2010年8月間，因為認識了S女所以跟她分手，而當時劉男本來打算要跟S女結婚，但因為他的家人無法接受，他才又回頭找自己。不過，A女沒想到的是，劉男在和自己結婚後，又繼續與S女糾纏，而他不僅私下替S女出錢，還一同在租屋處同居。

整起事件直到S女決心和劉男分手，卻遭到對方言語暴力，憤而去聲請暫時保護令才曝光。另外，正宮A女才得知，老公竟背著自己和S女藕斷絲連2年多，氣得向兩人提告求償。對此，新北地院判決劉男、S女須賠償20萬元，可上訴。

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關鍵字：小三,舊愛,渣男

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