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不幸撞到超跑！只有強制車險不夠賠　有超額責任險才夠

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▲▼超跑被撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲超跑被撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

新北市一名20歲林姓男子幫單親母親送貨，因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，恐賠上千萬元。產險業者指出，一般民眾大多只投保強制車險，但若不慎撞到超跑，要有超額責任險才夠賠。

林姓男子16日清晨5時許開車前往石碇區要幫母親送金紙，卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟，撞上路旁4輛的法拉利，其中損傷最嚴重的是最貴的白色F12車款，要價2800萬元，光這輛粗估維修費用就破760萬元，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬元。

不只這次事件，日前發生鈴木追撞瑪莎拉蒂海神及法拉利的國道意外，新北市也傳出豐田與賓利的車禍事故，兩起超跑維修費用可能逾百萬元。近年來，高價進口車及超跑銷售量逐年攀升，一旦發生擦撞事故，維修費用恐難負擔。

富邦產險副總經理陳維格指出，以現行民眾投保車險僅選擇強制汽車責任險的習慣，恐怕無法負擔鉅額賠償。2017年整年度的超跑車禍超過10起，然而許多民眾在投保車險時往往僅選擇強制汽車責任險，但強制險未保障第三人的財物損失，而第三人責任險的汽車投保率為7成，機車僅有3成，且第三人責任險中財物損失的保險金額普遍偏低，賠付對方財產損壞的保額多落在20~50萬，萬一與超跑碰撞，光靠保險恐怕不夠賠。

陳維格建議民眾，除了最基本的汽機車強制責任險外，可在一般的第三人責任險上再多保一張「超額責任險」，將高額維修費用轉嫁給保險公司。當底層的第三人責任險不夠賠時，即可啟動上層的「超額責任保險」來賠，且超額責任保險的保費較第三人責任險便宜，對民眾來說是相對實惠。

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