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5種幣別一網打盡　目標到期債券基金投資保單年底大反攻

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▲保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者李蕙璇攝）

▲保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

外商保誠人壽緊跟著全球人壽，在年底前大反攻再推一波目標到期債券基金投資型保單，並提供5種幣別計價選擇，想要把投資者的需求一網打盡。

全球人壽11月26日首推6年期的美元及人民幣計價的變額年金與壽險投資型保單專案，募集期預定12月中下旬截止，保單2025年期滿。而這也是繼台灣、新光、中國、南山、三商美邦、法國巴黎、合庫、保誠人壽等公司之後，第9家推出目標到期債券基金投資型保單的壽險公司。

而外商與國內保險公司力拼目標到期債券基金投資型保單市場中，就屬英國保誠人壽與法國巴黎人壽這2家公司。

▼法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼法國巴黎人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

保誠人壽於年底再推一波與野村投信合作，而且一次推出5種幣別想一網打盡投資者的需求，連結野村6年目標到期亞太新興債券基金及階梯到期亞太新興債券基金，由臺灣中小企業銀行銷售，自2018年12月24日起開始在限定募集期間銷售。

保誠人壽表示，這次提供新臺幣、美元、人民幣、南非幣、澳幣等5種幣別計價選擇，提供後收型變額年金保險及變額壽險平台，保費百分百投資，並依保戶不同的目標設定，可選擇「一般型」目標到期基金，或「階梯型」目標到期基金，資金運用更彈性。

▼Standard & Poor’s統計全球公司債違約率。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼Standard & Poor’s統計全球公司債違約率。（圖／記者李蕙璇攝）

目前業界少數提供「ㄧ般型」及「階梯型」不同選擇的目標到期基金商品，ㄧ般型目標到期基金為6年到期買回，而階梯型目標到期基金則於第4年、第5年自動提前買回部分比例單位數，保戶可以依據個人對於財富累積的目標作不

而這次保誠這次提供無前置費用，讓民眾所繳的保費百分百投資，是屬於後收型商品，即收取0%的前置費用，管理費第1~3年每月0.1125%，第4年起為0%。

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關鍵字：目標到期債券基金,投資保單,保誠,台灣,新光,中國,南山,三商美邦,法國巴黎,合庫,全球

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