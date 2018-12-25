麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　消費可抽汽車、住宿券

▲2019年即將到來，麗寶樂園超強卡司陪你過新年。（圖／麗寶樂園提供，下同）

消費中心／綜合報導

2019即將到來，隨著新市府團隊上任，台中市長於當選後要送上「2019年起12歲以下免費參觀花博」大紅包，而緊鄰花博園區的麗寶樂園也響應市府政策加碼送優惠，12/29~1/20麗寶樂園、天空之夢摩天輪12歲以下兒童免費，要邀民眾一起賞花博、玩麗寶。

▲▼麗寶樂園渡假區大手筆加碼，12/29~3/3當日消費累計滿3000元即可抽現代汽車、福容大飯店無敵住宿券等多項好禮。

台中跨年晚會也將在麗寶樂園熱鬧開唱，從晚間6點一路陪民眾嗨翻到凌晨1點鐘，包含「搖滾天王」伍佰&China Blue與金曲、金鐘雙金加持的盧廣仲壓軸獻唱。今年更以天空之夢絢爛燈光秀及舞台節目取代煙火秀，燈光秀將有結合花博的花卉主題及驚喜圖案與民眾一起迎接2019年的到來！

此外，為了帶動跨年連假與寒假春節人氣，麗寶樂園渡假區再大手筆加碼，宣布12/29~3/3凡於渡假區內當日消費累計滿3000元即可抽現代汽車、福容大飯店無敵住宿券等多項好禮，預估跨年當天渡假區將湧入20萬人潮。

▲12/29~1/20麗寶樂園、天空之夢摩天輪12歲以下兒童免費。

麗寶Outlet 即日起至1/2 推出《韓國人氣伴手禮展》，有Sajo海苔(限量)、魚板、韓式炸雞(不定時)等買一送一，拍照打卡還可以免費試穿韓服！元旦再推「尋光之旅」迎曙光活動，限量120名，於384米高空陪民眾迎接2019第一道曙光！