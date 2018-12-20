影／台北101跨年煙火秀7分鐘史上最長 ！ 4大新亮點搶先知

記者蔡惠如／台北報導

再11天就要正式邁入2019年，跨年重頭戲台北101煙火今年很精彩，除了數十萬顆燈光秀與1.6萬支煙火齊發，台北101官方也公布整體煙火施放時間是360秒歷年最長，且建築頂冠在99秒前就開始秀出倒數數字，整體總長達到快7分鐘，影片中夜市小吃珍珠奶茶、雞排也出現，要熱熱鬧鬧迎向2019新年。

今年煙火總結有4大新亮點，今年影片中會有多達10位名人出現，一起搭配煙火歡慶新年；第2就是時間最長，整體時間長達近7分鐘；第3點則是結合度最高，影片內容會跟煙火進行結合，像是躍出螢幕範圍的鯉魚，便會使用煙火延伸線條，有類3D化的效果，最後則是倒數秒數長達99秒，讓民眾更加期待。

▲2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101跨年煙火以Party101作為主概念，並請到金馬獎常勝軍林強編寫主音樂旋律，呈現台灣在地化的藝術特質，彰顯「越在地、越國際」的雙重概念，搭配「希望兒童合唱團」的演唱歌聲，讓台灣的美在國際發光。

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

今年全長360秒的煙火規劃9大主題，分別為「夜市、名食」、「各行各業」、「地理環境」、「醫療技術」、「科技代工」、「水果王國」、「自由民主」、「信仰力量」、「多元包容」，並強調言論、宗教與選舉自由的民主典範。

▲2019台北101跨年煙火截圖。（圖／台北101提供）

煙火大秀的54層樓T-Pad巨型螢幕，數十萬顆的影音燈光效果也會在煙火施放空檔補足眼球，加上近7分鐘的倒數加上煙火秀，呈現出煥然一新與年輕時髦的燈光派對。

▲2019年101跨年煙火影片。（圖／台北101提供）