iPad mini 5有影　推特爆料達人秀保護殼照

▲推特爆料大師秀出一張疑似為iPad mini 5的保護殼照。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

就在幾天前，才聞訊iPad mini即將推出新一代產品，幾天後推特爆料達人@Slashleaks就秀出了一張疑似是iPad mini 5的保護殼。據傳，iPad mini 5將於明年初推出。

從@Slashleaks秀出的照片中顯示，新一代的iPad mini保護殼上有一個橢圓形相機切口，這意味著iPad mini 5可能將載有閃光燈的功能；而保護殼中間的小孔洞，似乎代表iPad mini 5的麥克風也將移至設備的中央。照片中保護殼的右上方有一個小小的凹槽，這應該代表新一代iPad mini也將擁有耳機孔。

根據蘋果郭明錤10月的預測指出，iPad mini 5將在2018年底或2019年初到貨，且屆時將會是以較低價格出售；不過郭明錤當時並沒有預測價格區間約是落在何處。

外媒根據郭明錤上週釋出的報告中也應證，iPad mini 5可能會走「平價」路線，因為新一代iPad mini將可能不會包含iPad Pro的Liquid Retina螢幕和Face ID功能。

據了解，目前iPad mini 4售價為399美元，台灣售價為12,900元，且僅有128GB的儲存空間選擇，較9.7吋的iPad 32GB Wi-Fi版本貴了2,000元台幣。因此有人預測，未來iPad mini 5的售價將有可能落在300美元（約台幣9,240元）附近。

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