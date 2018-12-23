想買iPad Pro可等等！　蘋果2019年將新推兩款低價iPad

▲iPad Pro 2018第4季才推出。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

Apple今年推出了新改版的iPad Pro，但據供應鏈的消息，蘋果將於明年(2019)年上半年一口氣推出兩款低價版本iPad，邊框更窄、尺寸會放大到10吋以上，現在想入手iPad Pro的民眾可以再等等。

蘋果今年推出了新改版的iPad Pro，其搭配配件Apple Pencil 2。在iPad Pro方面，其與iPhone一樣為達到全螢幕設計捨棄了Home鍵，將原有的指紋辨識改為Face ID；而在Apple Pencil 2的部分，則是改變了充電方式，改採磁吸式吸附在iPad Pro機身上。

但根據《工商時報》報導，供應鏈瑞儀透露，已經2年沒有更新的7.9吋iPad mini，2019年將推出低價版本，供應鏈預計12月底投入量產，最快2019年上半年可上市。

另外，9.7吋的iPad，也將在2019年改版，預期尺寸將放大到10吋以上，邊框也將變更窄，供應鏈將在在2019年中開始量產，預計2019年下半年問世。

蘋果今年(2018)遲遲沒有新版低價iPad推出，高階的iPad Prou等到今年第4季才推出11吋新產品，使得蘋果iPad全年出貨衰退，市場估計2018年整體iPad出貨量約4900萬台，比前一年衰退約5%~6%。2019年蘋果一次推兩款平價iPad，預計將帶動銷售成長。