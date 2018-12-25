陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：Amazing

▲長征3號丙。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者馬叔安／台北報導

大陸今年航天發射達到37次，超過美國31次，首次登上世界第一，美國太空運輸服務公司SpaceX公司的CEO埃隆.馬斯克（Elon Musk）發表推特，對中國大陸的航天進步表示吃驚。SpaceX公司今年共發射21次，高於去年的18次。在2016年，中美便以22次航天發射並列世界發射排行榜榜首。

《澎湃新聞》指出，隨著25日0時53分通信技術試驗衛星3號的成功發射，大陸今年航天發射次數達到37次，其中中國航天科技集團有限公司進行了36次航天發射，中國航天科工集團有限公司進行1次航天發射，另外民營商業企業北京藍箭空間科技有限公司發射的「朱雀一號」衛星未能進入預定軌道，發射失敗。

美國航太業製造商和太空運輸服務公司公司CEO埃隆.馬斯克發表24日發表推特，開頭寫道「Amazing」，「中國的航天進步令人吃驚，中國航天今年航天發射次數首次超過美國」，並附上一張火箭發射的照片，直到當天2點19分，他的這條推特已經有2255次轉推和點了2.1萬次「喜歡」。

▲埃隆·馬斯克發表推特。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

美國今年航天進行了31次發射，俄羅斯第16次航天發射，其中一次發射失敗；此外，歐空局進行了11次航天發射，印度航天發射次數為7次，日本航天為6次。

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