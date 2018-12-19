科幻未來隧道亮相　馬斯克：完成後時速能高達241公里

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美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）18日邀請大批媒體記者體驗，由他的無聊公司（The Boring Company）所打造的超迴路列車（hyperloop）地底隧道。他也表示了自己的看法，「我認為這是史詩級的舉措，能夠有效的紓解交通，徹底改變數百萬乘客到達市中心的方式。」

美國CNBC記者18日被邀請搭乘改裝過的特斯拉Model X SUV，以每小時40至50英里（約64至80公里）的速度通過隧道。「如果司機昏倒或突然發瘋，那些可展開的跟蹤輪會確保我們的汽車保持在軌道上」，馬斯克在介紹的時候突然說道。

▼馬斯克領導打造的超迴路列車地底隧道。（圖／The Boring Company官網）



進入隧道前，車輛會先在地面上行駛、抵達歐萊利車站（O’Leary Station），並開上一面電梯底座，接著車子緩緩下降、降到最底端的時，能看見前方有一條隧道，而當前方的號誌轉變成綠燈時，就是體驗的時候了。

另外也有體驗者說，這短短的1.6公里路程就感到相當的顛簸，還有人因此暈車。對此馬斯克表示，時間是有點倉促、地面的鋪平技術也還沒完善，「未來會像是在玻璃表面上行駛一樣滑順，目前只是原型而已，這也是為什麼會覺得很顛簸的原因。」

馬斯克兩年前（2016年）還曾在推特發文，「交通把我搞瘋了，我一定要挖一條地下道路，我是認真的。」看似不切實際的言論，如今卻漸漸實現。對於他來說，這是要給市民另一種可行的交通運輸系統。等到隧道完成之後，除了進出需要減速外，車輛可以在隧道裡面行駛高達241公里的時速。馬斯克說，「這就像在一座城市中，遠距離傳送到另一座城市一樣。」