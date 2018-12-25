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再度獲釋！抗議天王柯賜海提審成功　法官裁定「暫時免關」

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▲▼滿頭白髮的柯賜海坐在輪椅上，虛弱地告訴媒體「我會死在監獄裡」。（圖／記者林裕豐翻攝）

▲柯賜海聲請提審，法官裁定暫時免關。（圖／記者林裕豐翻攝）

記者邱中岳／台北報導

抗議天王柯賜海因犯偽造文書罪，遭判刑7個月得以易科罰金21萬元，但因為繳納遭通緝，在24日平安夜遭逮落網，但柯卻沒有被打倒，反而急中生智向北院聲請提審，表示新的陳報居住地沒有收到公文。

柯賜海直接主張執行命令、判決都沒收到，認為送達程序有問題，所以對法官聲請提審，法官25日閱卷完畢後，認定程序有瑕疵讓柯賜海釋放，抗議天王可以暫時免入監執行。

檢調查出，柯賜海涉嫌幫前空姐劉若鈴經營的品芳苑公司向金主借款，將公司資本額從25萬元虛增至5000萬元，並改名聯立光電科技公司，柯賜海不僅擔任公司負責人，又涉以假交易幫聯立公司逃漏稅125萬元，涉嫌偽造文書等罪，一審被判8月徒刑、得易科罰金24萬元。

柯上訴高院，二審僅酌改判柯賜海7月徒刑、得易科罰金21萬元，最高法院更駁回柯的上訴，全案定讞。不過柯賜海疑似沒有繳納罰金，因此被台北地院發布通緝。

▲▼柯賜海比出招牌陳抗動作，強調以前抗議司法不公，現在要抗議病魔。（圖／記者邱中岳攝）

▲抗議天王柯賜海因偽造文書遭判7年，但繳不出罰金險遭關。（圖／記者邱中岳攝）

台北市北投警方掌握柯賜海行蹤，在亞東醫院逮到正在看病的柯賜海，將他帶回警局，媒體聞風而至，只是「抗議天王」風光不在，出現在媒體鏡頭前的柯賜海，不僅滿頭白髮，身體明顯相當虛弱，雙腳無力行走得坐輪椅，由2名員警攙扶，才能坐上警車。

而柯賜海在過程中，以相當虛弱的口氣向媒體表示，他得了帕金森氏症第3期，有向法院申請暫緩執行，還說「我會死在監獄裡」、「司法要改革，司法要公正」，許多媒體記者都對他的模樣嚇了好大一跳，相當感嘆。

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