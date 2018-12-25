華為梁華：在全球會嚴格合規經營　遵守美歐出口管制法規

▲華為董事長梁華。（圖／翻攝微博／新浪科技，下同）

大陸中心／綜合報導

華為技術有限公司董事長梁華25日表示，華為既是全球化公司，在當地經營，就要用當地的方式，「首先做到開放透明，其次做好合規運營，尊重當地法律及習俗，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和製裁法律法規」，更要具備社會責任，不管中西方，透過艱苦奮鬥與全球員工、合作方形成共識。

據新浪科技報導，梁華在深圳坂田華為總部表示，華為在去年就已經網絡安全和隱私保護作為公司運營的最高綱領，計畫在網絡安全方面投入20億美元（約新台幣610億元）來構建，主要面相產品研發、產品製造等不同的環節。他繼一步提到，在面臨西方信任危機，「首先要把自己的事情做好，在5G領域中持續構築華為的競爭力；在技術和商用上，提供端到端的解決方案，更好地服務客戶，相信客戶也會做出他們的選擇」。

另外，面對孟晚舟事件，梁華回應，「事件發生以後，公司業務運作一切正常，全體員工仍聚焦工作」，並感謝「全球所有對華為、孟晚舟女士的關心」。記者也現場注意到咖啡杯上印有「燈塔在守候，晚舟早歸航」，梁華表示，「這也是員工自發製作的」。

談CFO一職空缺對於華為是否有影響，梁華指出，財務體系目前運作正常，華為更關心和聚焦長期的發展，並持續耕耘，現有的一些波動也不會影響到公司，未來也會有更多的挑戰，但華為不會因為面臨困難就放棄追求。

他也提到，「華為將堅持開放合作的態度，堅持與泉產業鏈生態夥伴合作共贏、分享利益；華為不會改變與各企業合作關係，而是相互依賴、榮辱與共」，「華為的業務發展將戰略聚焦ICT產業和智慧終端」。

▼ 華為,huawei。（圖／路透）