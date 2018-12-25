網美冬季集散地！！連假台灣也有異國fu　直衝4大美拍秘境再領購物金



楊梅雅聞魅力博覽館 芬多精包圍身心靈是最佳紓壓解藥

位於桃園楊梅的「雅聞魅力博覽館」佔地三千多坪，園區內大樹林立，且有各種蕨類與水生生態植物遍布在園區各處，不時也可聞到清幽的植萃香撲鼻而來，讓人在園區中散步能獲得身心壓力的釋放，不論是情侶、閨蜜姐妹或是親子全家一同前往，都可以享受彷彿被森林芬多精包圍的安全感。

（圖／經@0405cc授權）

▲楊梅雅聞魅力博覽館。（圖／雅聞提供）



頭屋雅聞七里香玫瑰森林 身處歐式建築與玫瑰花香的浪漫

而冬天苗栗的熱門戶外景點，不論是賞花還是散步購物，都能讓人舒展身心，療癒效果十足，位於頭屋鄉的「雅聞七里香玫瑰森林」佔地廣達一萬三千多坪，遍植上百種、上萬棵玫瑰花、還有歐風的室內裝置藝術與玻璃外觀建築，有如一座歐洲莊園，漫步在玫瑰花叢間，享受撲鼻而來的花香，真的別具浪漫氣息，而今年底的花季會一直到1月份，都能被這浪漫的氛圍所療癒，最難得的是園內建築物採用多種綠建築材料，是極為環保的現代風格園區。

（圖／雅聞提供）

（圖／@ju.lee.daily授權）

▲頭屋雅聞七里香玫瑰森林。（圖／雅聞提供）



三義雅聞香草植物工廠 寓教於樂是孩子與家長的快樂天堂

苗栗的另一座觀光園區三義「雅聞香草植物工廠」則致力於打造親子的療癒空間，除了種植數百種香草植物外，還可觀賞LED密閉恆溫的生菜種植工廠，不使用農藥，不受重金屬污染，現場更有水耕植物可以購買食用，加上園區內更有沙灘造景以及多肉植物DIY，家長可以放心讓孩子盡情的享樂，是一個適合家庭旅遊、出門休閒踏青的去處！



（圖／@hsinyiwong授權）

（圖／雅聞提供）

▲三義雅聞香草植物工廠。（圖／雅聞提供）



斗六雅聞峇里海岸 不必出國就可享有陽光海灘放鬆療癒的無憂世界



位於雲林斗六的「雅聞峇里海岸」則是不須花大錢買機票，即可享受猶如親臨峇里島般的度假風情，園區內最讓人津津樂道的就是那片國內最大的人造度假風沙灘，與隨處可見的南洋風茅草屋與棕櫚樹，園區內亦供應許多餐食和小點飲料吧，不論是家族親子同遊、或是情侶散步，都能透過這異國的度假氛圍得到徹底的放鬆。

（圖／@yan.shirley_授權）



▲斗六雅聞峇里海岸。（圖／雅聞提供）





▲致力於美容生技開發的雅聞集團近來發展體驗觀光，偌大觀光園區種有浪漫花卉與精緻造景，讓遊客好拍、好玩。（影／翻攝自「ARWIN雅聞」Youtube，若遭刪除請見諒）

雅聞觀光園區info

雅聞魅力博覽館

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

電話：03-488-3800

營業時間：AM08:30~PM17:00

打卡活動投稿連結：https://reurl.cc/p1ZXe



雅聞七里香玫瑰森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村明德路226號

電話：03-725-6588

營業時間：AM08:30~PM17:00

打卡活動投稿連結：https://reurl.cc/ZA1M6



雅聞香草植物工廠

地址：苗栗縣三義鄉西湖村八櫃42號

電話：03-787-9818

營業時間：AM08:30~PM17:00

打卡活動投稿連結：https://reurl.cc/558a6



雅聞峇里海岸

地址：雲林縣斗六市榴北里中興路333號

電話：05-551-1585

營業時間：AM08:30~PM17:00

打卡活動投稿連結：https://reurl.cc/d2e86

