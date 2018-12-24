團團犬齒斷裂爆血！　世界第一隻「牙套貓熊」成就達成

▲竹葉和竹桿是大貓熊的主食。（圖／台北市立動物園提供）

記者張靖榕／綜合報導

大貓熊除了主食竹葉外，也常吃堅硬的竹桿，進食時，主要就是使用犬齒咬裂竹桿。台北市立動物園的大貓熊「團團」就因犬齒斷裂爆血，變成「全世界第一隻戴牙套的貓熊」！園方表示，團團在昨天（23）上午已經裝上鈦金屬材質牙套。

▲團團犬齒在咬竹桿時斷裂。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園指出，保育員於9日幫團團進行例行訓練時，發現他的左上犬齒斷裂流血，園方趕緊在12日邀集動物園獸醫師、牙醫師及麻醉科醫師等會診。檢查發現，團團的左上犬齒牙冠發生斷裂，牙髓腔曝露，有感染風險，當下就先局部根管治療及補牙。

▲由動物園獸醫師、牙醫師及麻醉科醫師組成的醫療團隊。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團犬齒斷裂，園方製作齒模。（圖／台北市立動物園提供）

園方表示，為了保全團團的牙齒，避免再次斷裂，已先進行活髓治療，移除局部發炎感染的牙髓組織，並裝填三氧礦化聚合物(MTA)保護和活化神經，當天也製作齒模，使用鈦金屬材質製作牙套。23日醫療團隊再度合作，為團團裝上鈦金屬牙套。

▲團團是貓熊界第一隻擁有「銀牙」的貓熊。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊進食時主要就是用犬齒咬裂質地硬度極高的竹桿，需要強大的咬合力，而鈦金屬是目前堪稱最堅硬的牙套材質，園方才因次特別選用。下次到動物園別忘記，趁團團微笑或張嘴吃東西時，找找看那顆「鈦」閃亮的銀牙齒。