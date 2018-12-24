割喉血照PO死者母臉書！北歐2女遭「斬首曝屍」摩洛哥深山　13嫌被捕

▲ 瑪倫和露易莎結伴出國，無辜遭到割喉斬首。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

摩洛哥阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）驚傳一起雙屍命案，來自北歐的2名年輕女遊客一同出國，度過聖誕假期，卻遭人以殘忍的手法斬首。最新消息指出，此案或與恐怖主義有關，目前已有13名嫌犯被捕；且他們犯案以後，還將女子身首異處、血肉模糊的照片PO到死者母親的臉書塗鴉牆上。

28歲的瑪倫（Maren Ueland）及24歲的露易莎（Louisa Vesterager Jespersen）分別來自挪威和丹麥，因為在挪威就讀同一所大學而成為好友，本月9日到摩洛哥旅遊，計畫登上北非最高峰圖卜卡勒峰（Mount Toubkal），卻不幸在山腳附近遭遇不測。她們的屍體17日在距離遊客村10公里外的偏遠山區被發現，分別陳屍在兩人共用的帳棚內外，一人直接被斬首，一人的喉嚨有嚴重割傷。

▲ 露易莎生前到阿爾卑斯山遊玩。（圖／翻攝自臉書／Louisa Vesterager Jespersen）

日前有一部可能為2人遇襲的影片在社群網站上流傳，片中疑似是露易莎的女子痛苦的尖叫，一旁則有一名男子持刀瘋狂砍向她的頸部。CNN報導，影片的真實性還未被證實，美聯社則引述挪威警方說法指出，這極有可能就是案發現場狀況，「沒有具體證據顯示影片是捏造的。」這段影片目前已經被下架，也有許多人在推特上呼籲網友，不要觀看影片，「別稱了那些怪物的意，把尊嚴還給這2位美麗的女孩。」

案發後，瑪倫的母親艾琳（Irene Ueland）在臉書上分享瑪倫生前和狗狗留下的合照，紀念她心愛的女兒，短短幾天內便有數千人留言，表達哀悼之情。但AU新聞網報導，在此之前，艾琳的臉書塗鴉牆遭兇手以噁心的照片轟炸，圖中有2名死者被砍下的頭部。

▲ 瑪倫和狗狗的合照。（圖／翻攝自臉書／Maren Ueland）

摩洛哥警方發言人薩比克（Boubker Sabik）稍早向官方媒體2M指出，日前先逮捕4名直接參與的嫌犯，另有9人與這4人有關聯，隨後在其他城市被捕。最初被逮捕的4人中，有1人曾出現在一段效忠伊斯蘭國（ISIS）的影片中，也曾因相關案件被判處2年徒刑。摩洛哥當局因此稱這起案件為「恐怖主義與犯罪行為」，丹麥首相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）也指控，這場殺戮「出於政治動機，因此為恐怖主義行為。」

薩比克說明，IS勢力的確已經滲透至摩洛哥，而4名主嫌與境外其他IS組織沒有聯繫，「他們都不在伊拉克或敘利亞。」他提到，這4人14日前往案發地點附近，聲稱是去野餐，實則是去尋找下手目標，並在一個帳篷內錄下向ISIS效忠的影片。

22日晚間，許多民眾聚集在挪威和丹麥駐摩洛哥首都拉巴特的大使館外，悼念瑪倫和露易莎；還有超過數百人舉著寫上「很抱歉」字樣的牌子，舉行守夜活動。丹麥駐摩洛哥大使哈里斯（Nikolaj Harris）對民眾表示感謝，「在露易莎被謀殺以後，收到你們的慰問和關懷，讓我很感動。」挪威駐摩洛哥大使尼加德（Merethe Nergaard）則呼籲，不要對恐懼低頭；他也表示，「在打擊極端分子的戰役中，挪威和摩洛哥仍是不變的盟友。」

