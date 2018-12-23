宜蘭縣議會正副議長之戰　藍有優勢但不敢輕敵

▲宜蘭正、副議長之戰！國民黨推出宜蘭縣前議長張建榮（上圖）征戰議長，更搭配在野勢力的縣議員陳漢鍾選副議長。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國民兩黨宜蘭正、副議長人選到位，國民黨由前議長張建榮競選議長，搭配在野勢力推出的縣議員陳漢鍾選副議長，民進黨推出現任的正、副議長陳文昌與林棋山尋求連任，宜蘭正、副議長之戰，藍有優勢，但張建榮絲毫不敢輕敵，因為「選舉變化多端，不到最後都不知道」。

第19屆宜蘭縣議員25日就職後，隨即選出正、副議長，而34席議員，國民黨從11席成長到13席、民進黨則從12席減至8席，無黨籍則有12席，親民黨1席。國民黨成最大黨，雖未過半但席次贏過民進黨4席，加上與張建榮友好的議員，國民黨幾乎有20席。

形勢比人強，現任正、副議長陳文昌與林棋山都自認實力不如，席次比不過人家，但仍搭檔競選正副議長，目標是鞏固好黨內基本盤。

前議長張建榮，2014年曾慘遭翻盤，所以他絲毫不敢大意說，選情千變萬化，不到選舉結果出爐，輸贏都還不知道，「他們說他們的，我們選我們的」。

▲▼宜蘭正、副議長之戰！民進黨推出現任的正、副議長陳文昌（上圖）與林棋山尋求連任。（圖／記者游芳男攝，下同）