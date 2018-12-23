宜縣教育處長　新北市體育處副處長王泓翔接任

▲新北市體育處副處長王泓翔，接任宜縣教育處長。（圖／林姿妙縣政交接小組提供）

記者游芳男／宜蘭報導

即將走馬上任的宜蘭新縣長林姿妙，首波縣府小內閣名單出爐，新北市體育處副處長王泓翔，接任宜縣教育處長。

年底大選，宜蘭綠地變藍天，國民黨林姿妙當選縣長，林姿妙的小內閣人選一直是保密到家，直到就職前2天的23日才發布第一波名單，其中，宜縣教育處長由新北市體育處副處長王泓翔接任。

王泓翔學經歷如下：

私立東吳大學英文系學士、國立臺灣師範大學教育系行政組碩士、國立政治大學教育系行政組博士、臺北市政府教育局科員、股長、教育部終身學習司專員、新北市政府教育局督學、科長、新北市政府體育處副處長、

王泓翔更是2013年新北市績優公務人員、2014年新北市模範公務人員、2015年新北市推動技藝教育有功人員、2015年全國推動技藝教育有功人員。

也曾規劃基北區免試入學超額比序108方案制度、新北市優先免試入學制度、設立新北市首座雙語實驗高中─北大高中及新北市技職實驗高中─樟樹高中、國私立高中職改隸事宜並完成相關法令修正及預算編列、擬定新北市高中職旗艦計畫推動在地就學與技職教育、首創新北之星與新北市假日藝術學校專案、新店高中跳電事件危機處理、督導新北市國民運動中心OT板橋國民運動中心ROT委外事宜、規劃推動新北市國民中學雙語教育事宜。