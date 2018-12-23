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世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

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▲國際醫療衛生促進協會邱文達理事長主持的國際醫療研討會，12月22日於台大校友會館舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師說台灣可向全世界宣布台灣是急症重症的醫療之島，是醫學美容王國，更由國家主動介入，結合各種資源與眾多業者的力量，做到國際知名，這都是台灣要急起直追的地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際醫療衛生促進協會邱文達理事長主持的國際醫療研討會，12月22日於台大校友會館舉行，邱文達理事長曾任衛福部長，邀請國內重量級醫療專家，分析台灣與東南亞國家的國際醫療實力比較，發現其他東南亞國家，已經超越台灣的世界排名。

在2016年的世界醫療觀光指數，全世界前10名依序是加拿大、英國、以色列、新加坡、印度、德國、法國、南韓、義大利、哥倫比亞，而台灣排名在第20名。

▲國際醫療衛生促進協會邱文達理事長主持的國際醫療研討會，12月22日於台大校友會館舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際醫療衛生促進協會邱文達理事長主持的國際醫療研討會，於台大校友會館舉行。

國際醫療衛生促進協會監事長王正坤醫師，主持長庚醫院賴旗俊副院長演講長庚醫院經驗分享，請長庚醫院指導全國各醫院如何吸引外國病人來台灣就醫？如何做到台灣第一名？如何做到每年有3萬名外國病人直奔長庚醫院？如何鎖定急重症為國際醫療的利基？長庚醫院擁有國際知名的醫術，又專攻急症重症，台灣醫療費用又比其他歐美國家便宜，因此吸引很多性命攸關的外國病人到台灣的長庚醫院就醫，並且帶動醫院周圍的住宿飯店業績成長。但是其他醫院並沒有像長庚醫院一樣的世界知名度，如何打開台灣每家醫院的國際知名度，是一個重要課題。

前衛福部長林奏延教授分析泰國與馬來西亞的醫療觀光，如何做到全球知名，東南亞國家結合國家力量組成國家隊，從資金募集、法令、醫療硬體、人員配置等。衛福部許明暉技監演講國際醫療現況與未來，指出台灣醫療觀光主要的病人集中在大陸病患與東南亞病患，由台灣醫師訓練東南亞醫師，也是拓展台灣聲望的方法。

中華經濟研究院王健全副院長，從經濟學的角度來討論醫療觀光的未來，台灣呈現M型社會，台灣醫療產業大多採取降低成本策略，降低成本策略長期不利於產業發展，因此發展自費的醫療觀光，增加營收來源，是大型醫院必須採取的策略。

邱文達理事長指出台灣的國際醫療在6個面向仍有缺點，缺乏商業模式、協議、醫療保險公司與付費者、媒合商與代理商、行銷、糾紛與風險管理。

王正坤醫師表示台灣醫療觀光一年收入大約在100多億元左右，跟1年全民健保支出6800億元比較，實在是不多。依照台灣的醫療技術與醫療品質，應該可以把醫療觀光做得更好。2018年的世界醫療觀光雜誌推薦，全世界10個最棒的醫療觀光國家是印度、巴西、馬來西亞、泰國、土耳其、墨西哥、哥斯大黎加、台灣、南韓、新加坡，並且列出為何推薦這10個國家，原因是節省醫療費用，醫術又不會太差，其中印度的醫療費用可以節省6成到9成，又會講英文，可以提供美國人醫療服務，因此很多世界級的保險公司把歐美病人帶到這些國家進行治療，節省醫療費用。

王正坤醫師說台灣仍有很多競爭優勢，台灣可比照新加坡，向全世界宣布台灣是急症重症的醫療之島，醫療價格只有歐美的5成。可以學習南韓，向全世界行銷台灣是醫學美容王國。可以學習東南亞國家的泰國、新加坡、馬來西亞，由國家主動介入，結合各種資源與眾多業者的力量，做到國際知名，這都是台灣要急起直追的地方。

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關鍵字：台灣醫療觀光為何落後亞洲數國？　王正坤經驗分享

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