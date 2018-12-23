影／一條圍巾拍20個姿勢！老外神還原大媽回眸＋捧臉　網笑翻：就是我媽

大陸中心／綜合報導

拍美照是媽媽們旅遊「必備行程」，不過有外國網友發現，中國大媽有7款熱門拍照姿勢，於是就與女友合作，錄製影片上傳網路，意外引發廣大回響。只見他戴著「拍照三寶」中的墨鏡、絲巾猶如「大媽上身」，無論是林中探頭、指向天邊、草坪捧臉畫面都沒有一丁點違和感，網友看完影片都說「彷彿看見自己親媽呀！」

▲多多總是披著絲巾，再加上墨鏡在鏡頭前亮相。（圖／新京報）

根據《新京報》報導，這位「假大媽」是名叫多多的外國小哥，看見中國大媽們的拍照「慣性」，就和女友大菀一起拍攝了一系列影片。大菀說，多多很喜歡中國，因為某次看見淘寶的模特兒拍照姿勢，「我就突然想到了，中國的阿姨們挺可愛的，她們拍照的時候就是這樣（擺姿勢）」，後來才萌生拍影片的構想，「一般都是我想，有好的想法就跟多多討論，然後商量該怎麼拍，他一般都是很配合的」。

這系列一共拍了2季，共20個拍照姿勢，現在小情侶還在考慮要不要續拍第3季，姿勢包括林中探頭式、指向天邊式、依靠石頭式、草坪捧臉式、微笑扶帽式、小溪水式、貴妃坐姿式、聞花香式、回眸一笑式等；多多總是披著絲巾，再加上墨鏡在鏡頭前亮相，這兩大元素，也正是網有友整理的「大媽拍照3寶」。

▲多多製作的2季「大媽拍照姿勢」，共20個拍照姿勢。（圖／新京報）

不少中國網友發現，大媽拍照必備「墨鏡、絲巾、自拍棒」，且「沒有絲巾就不會拍照」，日前網路上還流傳著一支杜拜帆船飯店旁的「壯麗絲巾風景線」，有一整排的媽媽手抓絲巾，迎著海風拍美照。還有黑衣小哥也曾模仿媽媽們的拍照姿勢，在網路瘋傳熱搜。

▲整排的媽媽手抓絲巾，迎著海風拍美照呈現「壯麗絲巾風景線」。（圖／翻攝自微博／我的微博纪念册）

多多與大菀製作的影片曝光後，不少網友回應，「我媽也是這麼拍照的」、「彷彿看見自己親媽」、「形神兼備，只是圍巾不夠艷麗」、「絲巾才是中國大媽的本體」，不過也有人嚮往「對於大媽生龍活虎嘯、聚廣場的晚年生活，是欣賞並且羨慕的」。