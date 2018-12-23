華為禁令翻盤　捷克國安會：為時過早「NCISA無權評估政治風險」

▲捷克發布的華為禁令翻盤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

捷克國家網路資訊安全局（NCISA）17日以國安威脅為由，呼籲「不要使用華為、中興通訊的軟體和硬體」；不過捷克國家安全委員會（BIS）在當地時間21日發布最新聲明，認為捷克總理對華為手機的禁令「為時過早」，且國家網路資訊安全局無權評估政治風險。

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捷克國家安全委員會聲明指出，日前國家網路資訊安全局所發布的「安全警示」不涉及普通用戶和終端設備，NÚKIB是獨立於政府的機構，其言論不是基於技術評估，且「總理對華為手機的禁令還為時過早」，NCISA無權評估其他國家的國際政治局勢，或法律和政治的環境；捷克對所有合法外國投資持開放態度，並將繼續為其提供有利環境。

根據《觀察者網》報導，針對捷克國安會「改口」．華為歐洲總裁李健表示，「華為很高興聽到捷克共和國希望對所有合法的外國投資保持開放」，在沒有任何競標者、無充分理由的情況下，在信息通信技術領域的任何招標中，都不應該為國家的「關鍵基礎設施」處於不利地位，任何基於公司原產地的歧視都應在捷克共和國進行糾正。

根據捷克政府辦公室23日的聲明，李健說，「我們堅信與捷克共和國現有和潛在客戶，合作夥伴的任何業務合作都不會受到影響」，華為的全球聲譽、業務、投資不應再被這種「毫無根據的指責」所破壞。在過去的30年裡，「華為通過與全球170多個國家的客戶合作，保持了良好的安全記錄」。在當今的數位環境中，網絡安全比以往任何時候都更加重要，華為了解政府的網路安全挑戰；作為全球領先的ICT公司，華為建立了可審計、可持續、可信賴的網絡安全保障體系。「我們願意與捷克政府和行業合作，共同應對網路安全挑戰。」