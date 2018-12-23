　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為禁令翻盤　捷克國安會：為時過早「NCISA無權評估政治風險」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 華為。（圖／路透社）

▲捷克發布的華為禁令翻盤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

捷克國家網路資訊安全局（NCISA）17日以國安威脅為由，呼籲「不要使用華為、中興通訊的軟體和硬體」；不過捷克國家安全委員會（BIS）在當地時間21日發布最新聲明，認為捷克總理對華為手機的禁令「為時過早」，且國家網路資訊安全局無權評估政治風險

►►捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

捷克國家安全委員會聲明指出，日前國家網路資訊安全局所發布的「安全警示」不涉及普通用戶和終端設備，NÚKIB是獨立於政府的機構，其言論不是基於技術評估，且「總理對華為手機的禁令還為時過早」，NCISA無權評估其他國家的國際政治局勢，或法律和政治的環境；捷克對所有合法外國投資持開放態度，並將繼續為其提供有利環境。

根據《觀察者網》報導，針對捷克國安會「改口」．華為歐洲總裁李健表示，「華為很高興聽到捷克共和國希望對所有合法的外國投資保持開放」，在沒有任何競標者、無充分理由的情況下，在信息通信技術領域的任何招標中，都不應該為國家的「關鍵基礎設施」處於不利地位，任何基於公司原產地的歧視都應在捷克共和國進行糾正。

根據捷克政府辦公室23日的聲明，李健說，「我們堅信與捷克共和國現有和潛在客戶，合作夥伴的任何業務合作都不會受到影響」，華為的全球聲譽、業務、投資不應再被這種「毫無根據的指責」所破壞。在過去的30年裡，「華為通過與全球170多個國家的客戶合作，保持了良好的安全記錄」。在當今的數位環境中，網絡安全比以往任何時候都更加重要，華為了解政府的網路安全挑戰；作為全球領先的ICT公司，華為建立了可審計、可持續、可信賴的網絡安全保障體系。「我們願意與捷克政府和行業合作，共同應對網路安全挑戰。」

ET快訊
蕭敬騰真不想玩了！深夜告白粉絲：根本不愛這些東西
約3友羅東過聖誕！說2個月變1人旅行　妹：一次就怕
安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹：怎麼回事

關鍵字：華為,捷克,禁令,李健,NÚKIB,BIS

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

當當CEO李國慶挺劉強東「只是婚外性行為」　網暴怒：分享出軌經驗？

大陸流動人口總量達2.44億　連續3年下降　

影／一條圍巾拍20個姿勢！老外神還原大媽回眸＋捧臉　網笑翻：就是我媽

華聞快遞／四川外商投資總額達1028億美元　同比增長16.58%

華為禁令翻盤　捷克國安會：為時過早「NCISA無權評估政治風險」

離婚分配7870萬家產吵架　夫水果刀＋鐵鏟輪砍妻命危

影／挑戰早餐「四大金剛」　朱昱成「烘蛋土司」逆襲魔都

影／正妹一句話酸服務生！慘被「99度熱湯」潑臉毀容　全身42％燙傷

「借錢找我利息很低」抖音出現詐騙！受害者最小僅14歲

專訪兩岸空拍賽台灣團隊　藉「低空視角」飛進銀獎

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

當當CEO李國慶挺劉強東「只是婚外性行為」　網暴怒：分享出軌經驗？

大陸流動人口總量達2.44億　連續3年下降　

影／一條圍巾拍20個姿勢！老外神還原大媽回眸＋捧臉　網笑翻：就是我媽

華聞快遞／四川外商投資總額達1028億美元　同比增長16.58%

華為禁令翻盤　捷克國安會：為時過早「NCISA無權評估政治風險」

離婚分配7870萬家產吵架　夫水果刀＋鐵鏟輪砍妻命危

影／挑戰早餐「四大金剛」　朱昱成「烘蛋土司」逆襲魔都

影／正妹一句話酸服務生！慘被「99度熱湯」潑臉毀容　全身42％燙傷

「借錢找我利息很低」抖音出現詐騙！受害者最小僅14歲

專訪兩岸空拍賽台灣團隊　藉「低空視角」飛進銀獎

大鬍子39分10助攻領軍　火箭德州內戰7分退馬刺

傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連敗

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人揭內幕：擺餐桌布都刁難！

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

你一定吃過！　這「7大食物」超傷腎...酪梨、堅果都上榜

開箱傻看4寶！他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網笑炸：一天的氣力靠它了

新北工務副局長林茂盛換跑道　接掌宜蘭縣府秘書長

8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

大陸熱門新聞

洪荒之力傅園慧　雙臂恐怖血痕竟..

正妹酸服務生　被潑99度熱湯毀..

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下..

盜墓挖到千年雞湯　賊：像現做的

微信大改版　網一片哀號

上市公司拚考核　賣飛機和油畫

高雄「人進來」了！　陸客增2成

非洲豬瘟超可怕　老闆娘親述疫情

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

2男大生約修眉　慘紋成女眉

影／朱昱成烘蛋土司 挑戰魔都早..

離婚吵分7870萬家產　夫砍妻..

抖音詐騙最年輕受害者僅14歲！

抱孫搭電扶梯7旬嬤連摔3次

更多熱門

相關新聞

捷克礦場爆炸釀13死10傷8失蹤

捷克東北部礦場20日下午發生沼氣外洩爆炸，這起意外造成至少13死10傷，搜救團隊目前仍在尋找失蹤的10名礦工。當地媒體表示，該礦場接近捷克與波蘭邊境，因此雇用非常多波蘭籍礦工，此次爆炸區域剛好是波蘭礦工的工作範圍。

加國軍機飛近北韓疑遭解放軍干擾

華為「狼性文化」　任正非鼓勵打破規則

匯豐、渣打將不提供華為金融服務

孟晚舟：為陌生人的信任淚流滿面

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已造成43死至少600傷

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

女子公寓輕生　狗兒伴屍多日瘋啃屍

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

蔡依林大談肉體慾望：想跟他去房間

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面