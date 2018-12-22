影／大和盃磯釣首次預賽制　選手齊聚基隆嶼「以竿會友」爭高下

記者郭世賢／基隆報導

大和公司首度於基隆嶼舉辦「2019年第五屆大和盃磯釣邀請賽」會前賽，基隆嶼預賽活動首發共47位來自全國各地磯釣好手，於22日清晨5點30分在基隆八斗子出發搭乘渡礁船前往基隆嶼一決高下。四梯次中將各選出前15名晉級選手於2019年三月於澎湖所屬島嶼角逐總冠軍。

▲ 大和盃磯釣首次預賽制，選手齊聚基隆嶼「以竿會友」爭高下。（圖／基隆市政府提供，下同）

基隆嶼島礁資源及地形有別於澎湖、宜蘭等外礁磯釣地，基隆嶼具有壯闊陡峭的火山岩地質及生態多樣的豐富魚種等，對於中南部的磯釣好手來說，也考驗選手們的經驗及臨場反應，加上基隆嶼島海域變化萬千的潮汐水流，可謂是相當具有鑑別率的競技場，為能更熟悉釣場，更有些選手已多次造訪多次盼爭取亮眼成績。

第五屆大和盃磯釣邀請賽，除援例於三月於澎湖進行決賽外，今年首度與基隆市政府合作於基隆嶼加開四梯次預賽活動，除擴大賽事規模、增加服務對象外，基隆嶼磯釣場域之特殊，更有助於鑑別選手技能的識別度。

今適逢冬至，基隆出現難得的豔陽天，參賽選手於上午天色未亮前就進行報到，5點半點則自八斗子漁港搭乘渡礁船，在黎明破曉前，前往基隆嶼週邊小乞礁、中礁、東坑、四角等熱門釣點，展開一整天的賽事，預計下午3點返回八斗子漁港，並公佈首梯晉級名單。

基隆市產發處指出，每年自10月份起是基隆嶼磯釣盛季，基隆嶼四面環海，受到黑潮及洋流的影響，擁有獨天獨厚的漁場，是東北角絕佳的磯釣場所。磯釣是東北角盛行休閒漁業活動，但有一定風險性，為保障釣友權益及安全，以及島礁磯釣產業發展，基隆市府自2017年起率先訂定自治條例，希望藉由建立「證照」制度，促進島礁磯釣相關產業並開拓新興產業。

產發處表示，基隆嶼開放磯釣島礁有18座，因距離基隆僅6公里，從碧砂漁港乘船出發只要半小時。自開放後，每年已吸引上萬磯釣人次。並期望藉由活動，能加強各地釣友間的技術。提倡島嶼磯釣休閒活動，並以打造基隆嶼為國際磯釣場域為目標。藉由賽事推廣磯釣運動，增進釣友間之情誼及技術交流，以及建立國人對於自然環境維護及資源永續利用之觀念。