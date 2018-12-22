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消防發展基金會王金平代理董事長　慰問義消柯明福

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▲財團法人消防發展基金會王金平代理董事長一行人，南下特慰問柯員，致贈慰問金及提供必要協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財團法人消防發展基金會王金平代理董事長一行人，南下特慰問柯員，致贈慰問金及提供必要協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消總隊第三大隊北門分隊助理幹事柯明福，因協助消防救溺工作，導致左腳傷口感染截肢，財團法人消防發展基金會王金平代理董事長，12月22日南下特慰問柯員，致贈慰問金及提供必要協助。

消防局指出台南市義消總隊第三大隊北門分隊助理幹事柯明福，2018年8月18日協助執行救溺勤務，柯員因急欲協助盡早尋獲溺者，不顧左腳傷口未癒，自岸邊涉水就艇，雖因未著完整個人裝備，依現場指揮官指示上岸，改為執行岸巡工作，但不幸因細菌感染及個人健康因素導致左腳傷口嚴重惡化終至截肢。

▲財團法人消防發展基金會王金平代理董事長一行人，南下特慰問柯員，致贈慰問金及提供必要協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

財團法人消防發展基金會，特比照公務員因公傷亡情事從寬認定，以慰問柯員英勇救難奮不顧身之犧牲精神。消防發展基金會王金平代理董事長，12月22日南下致贈柯明福慰問金，並由該基金會邱昌其執行長、中華民國義勇消防聯和總會李生宏副秘書長及台南市消防局梁全順副局長、台南市義消總隊總隊長呂榮利、義消第三大隊學甲中隊長黃隆裕、義消北門分隊長凃永欽等人員一同前往慰問，同時告知助理幹事柯明福本人，其失能需持續醫療照護，所需健保不給付之藥物或器材等項目，依該會「消防及義消人員因公受傷失能醫療照護或安置就養費用補助要點」，補助期間內，得於補助額度內予以協助。

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關鍵字：消防發展基金會,王金平,義消,柯明福

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