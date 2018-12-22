影／18歲擁2名車！獨子高速撞死人　嬤哭「講不聽」：喜歡重踩油門

地方中心／彰化報導

彰化一名陳姓男子3天前才剛被警察勸誡勿開快車，沒想到21日晚間就發生意外，造成許姓騎士當場斷腿慘死。對此陳男的阿嬤說，「孫子開車性情跟人家比較不一樣，愛開車、重踩油門加速，怎麼講都講不聽。」

▲肇事的陳男家中經濟狀況不錯。（圖／東森新聞）



警方表示，陳姓男子（18歲）開著賓士車疾駛而過，把在中線欲要左轉回家的許男（40歲）撞死，其中對方機車零件噴飛，整輛車幾乎解體四散，現場滿是碎片；另外白色轎車上還留有許男的血跡，畫面相當令人驚心。至於許男則當場斷腿慘死，嚴重內出血送醫後不治。

肇事的陳姓駕駛向警方供稱，當時跟朋友要去二林洗車，沒想到半路就出事。警方初步調查，車上的3人都沒有喝酒至於車禍詳細情形仍有待釐清。

驚悚畫面曝！「18歲賓士男」害他斷腿慘死 警：3天前才勸勿開快車



聽聞噩耗的鄰居氣憤揮手表示，「不意外，早晚的事情，他（陳男）未成年車就開的超大聲，我們村民都有反映，嚇死人整路飆車時速破百，派出所長3天前就跟他母親講，有跟他提醒啦。」結果還是發生憾事，再看看家中另外一輛擦得亮晶晶的白色名車，讓人看了極度諷刺。

據了解，陳男家中經營自助餐店，家裡環境不錯，是家中的獨子，父母非常寵愛；2018年2月才拿到駕照，而16歲就曾偷開車，如今發生這樣的悲劇，恐怕也是他始料未及。

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