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影／沙12歲女懷孕怕罵誆性侵　男友：我也是不懂事的少年

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記者馬叔安／台北報導

湖南長沙1名12歲的女孩在網路遊戲中認識了19歲的白姓少年，兩人成為情侶，發生關係後女孩懷孕，由於擔心被罵，編造了自己在公車上遭到尾隨與性侵的故事，並跟著母親去派出所報案，之後與男友逃往青島。警方調查後還原真相，並逮捕白姓少年。白姓少年對少女家人表達歉意，「我也是個不懂事的少年。」

《瀟湘晨報》指出，日前一篇名為《花季之殤，成長之痛》的文章在網上流傳，內容關於1名12歲的女孩在公車上遭性侵後導致懷孕的故事，長沙警方也展開調查。11月17日，1名12歲少女在其母親陪同下，到長沙市公安局雨花分局洞井派出所報案，聲稱於8月下旬被名陌生男子在公車上誘騙至省植物園附近性侵並導致懷孕。

警方展開調查後，將嫌犯白姓19歲少年逮捕，並還原真相，原來白姓少年與少女今年2月在網路遊戲中認識並交往，多次發生關係，女孩在11月被父母發現懷孕後，擔心被責罵，於是編造了「在公車上遭遇誘騙後被性侵」的謊言，隨後由母親陪同到公安機關報案，之後與白姓鬧年逃往山東青島，直到被抓獲。

▲警方與白姓少年。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

▲警方與白姓少年。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

在公佈的影片中，白姓少年表示，「我的心裡是很愧疚的，希望她們家裡人不要介意。」、「我也是個不懂事的少年，這次犯的錯對你們帶來的傷害表示歉意」、「我自己的家庭也將承擔起一些我這個家庭承擔不起的負擔。」

目前白姓少年因涉嫌強姦罪被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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關鍵字：長沙,強姦

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