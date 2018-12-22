柯P找回學姊、小牛任北市府副發言人！ 小野將回鍋文基會

▲「學姊」黃瀞瑩將回北市府擔任副發言人。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

選舉過後，各縣市首長的小內閣名單引起外界關注，但台北市長柯文哲表示要等到下周二就職日才會宣布，現有消息指出，選前備受注目的「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安都會繼續回北市府工作，擔任副發言人。先前黃瀞瑩也被問到是否代表柯家軍參選2020年的立委，但她僅表示，柯P樂於看到年輕人參政。

據了解，柯文哲希望找前社會局長許立民擔任副市長，但許才剛回台大醫院任職，還沒有同意，工務局長彭振聲也是柯P另一名屬意人選。局處長部分還需要協調，但柯P已經選定在選前就有高人氣的「學姊」黃瀞瑩和「小牛」柯昱安擔任副發言人，分擔發言人劉奕霆的工作。

另外，柯的競選總幹事小野也將會回鍋文基會。《中國時報》報導，小野表示，選戰期間飽受攻擊，但柯市長認為選後比較平靜，所以才同意回到文基會。但原先擔任的影視音學校校長一位，他則提到，會向市長推薦更適合人選，自己將不會再兼任。

對於小內閣人選，發言人劉奕霆日前回應，25日上任日當天就會有答案。日前台北市傳播局長陳思宇登記參選士林大同區立委補選時，也由黃瀞瑩陪同現身，也被問到是否是柯家軍要戰2020立委的人選，她則表示，市長非常贊成年輕人，一起來為台北市努力，一起來為政治做一點事情。