「努力就有收穫」　謝春滿勉世新學生新聞從業如伸手摘星

▲謝春滿認為媒體要有責任感，記者的筆是很有重量的。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學新聞學系21日「新聞講座」課程，邀來今周刊的副社長謝春滿，藉由豐富的自身經歷，分享專題寫作的要點，同時也警惕學子「毅力」之於新聞從業人員的重要性。

「做專題形同伸手摘星。」謝春滿分享，跑新聞會遇到很多問題跟困境，但只要有心製作，就一定可以完成。有別於一般新聞，專題性新聞須具備更多的故事性和可看點，該如何找出具有新聞點的專題新聞，進而撰稿、製作出來，這些過程都一再考驗著記者的能力與毅力。

▲謝春滿勉勵學子做新聞要有毅力。（圖／世新大學提供）

「媒體要有責任感，透過媒體調查找出來的內幕可以發揮社會影響力，甚至可以推動政策改革。」謝春滿以自家產製的「年金改革」及「兒童受虐」專題為例，除了有文章閱讀量增加，更引起相關單位的關注，繼而產生實質的改善成效，因此，謝春滿鼓勵學子們積極關心時下社會發生的議題，正視記者的影響力。

「如果你相信這個受訪者身上有故事的話，你一定要堅持到底。」產製新聞的過程中，時常會碰到遭受訪者拒訪的窘境，此時，謝春滿鼓勵記者「用誠意感動人」，讓受訪者看見記者邀訪的決心，通常就是他們願意受訪的轉捩點。但如果真的無緣邀訪當事者，謝春滿建議，改訪當事人身邊的相關人物，以側寫的方式彌補資訊不足的問題。「跑新聞要有毅力，所謂『上窮碧落下黃泉』，要把所有的可能性都嘗試一遍。」

▲▼謝春滿認為要一則製作專題性新聞，需要更謹慎地準備前置作業。（圖／世新大學提供）

「想要找到好故事，那就去灑一百個網。」謝春滿認為，記者要有「發現新聞」的靈敏度，只要願意積極探討人物背後的故事，生活周遭的每個人都可以成為筆下的受訪者。同時她以親臨受訪者居住地的經驗，強調「新聞是用腳跑出來的」，唯有記者親身感受，才能寫出感動讀者的專題新聞。最後謝春滿再次強調，努力一定會有收穫，「只要你願意窮盡所能地跑新聞，你也可以伸手摘星。」