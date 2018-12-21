60歲大叔9個仿真娃娃當女兒養　被罵變態：我自己坦蕩蕩

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大陸中心／綜合報導

不少人聽到仿真娃娃就會聯想到成人用品，但貴州有一名60歲的大叔把9個娃娃當女兒照顧，不僅會照顧吃飯睡覺、過生日、拍照片，而且從不拍娃娃裸體，兒子和侄孫女也都把娃娃們當妹妹來照顧。面對流言蜚語，大叔表示，喜歡這件事是平等的，娃娃是一種寄託，「是一種愛吧，父愛。」

據《澎湃新聞》報導，大叔網名「離塵」，取「遠離塵世」之意，他在2013年第一次在北京看見矽膠娃娃時覺得「它那麼漂亮、那麼可愛、那麼完美」但高達人民幣7萬9900元（約台幣35萬元）的價格讓他望而卻步。離叔回到貴州後，經過幾個月的精挑細選，從網路上訂購了第一個娃娃，取名小雪，收到日期的2014年5月10日變成娃娃生日，離叔每年都要買蛋糕慶祝。

▼ 照顧娃娃睡覺。（圖／澎湃新聞，下同）

「小雪」有別於一般充氣娃娃，由金屬骨架和矽膠組成，重30公斤，各大關節齊全，能擺出各種姿勢，觸感和外形都無限接近于「完美」。大叔收到的第二天就和14歲的兒子一起，帶著娃娃去附近景點拍照。作為大陸「實體娃娃外景拍攝」第一人，離塵這個名字一炮而紅，幾乎每個擁有矽膠娃娃的人都知道他。

離叔會給娃娃們一個月洗一次澡、擦爽身粉，還買了近200套衣服、古箏、吉他、小提琴、琵琶，甚至向電商淘寶店主特製了衣服，而他自己的衣服也就十幾套，「給娃娃打扮地好看了，我自己也賞心悅目。」

離叔一再強調，娃娃只是他的女兒，從不拍娃娃的裸體，更不允許別人拍攝娃娃沒穿衣服的樣子，現在家中的9個娃娃有一部分是結婚的「娃友」妥他看管的，因為友人認為「你不把娃娃當做成人用品，我的娃娃給你，我放心。」

很多人都無法理解離叔對娃娃的感情，相較之下，家人們卻出乎意料的包容。兒子把娃娃們當妹妹來照顧，有一次他帶娃娃去逛街，路人衝過來捏了一下娃娃的胸部，離小弟氣得想和對方打架，「我妹妹的胸部，你也敢抓？」14歲的侄孫女小怡自己也有一個矽膠娃娃，晚上會一起睡覺，幫娃娃打扮，她甚至規劃好了以後的職業，就是要設計只給娃娃穿的衣服，放到淘寶上去賣。

離塵對於實體娃娃的喜歡一直保持清醒，就像有人喜歡洋娃娃，有人喜歡遊戲一樣，喜歡這件事本來就是平等的，流言蜚語很少能攻擊到他， 「將娃娃當做成人用品，那也很正常啊，不但正常，甚至比那些出去亂玩的人還正常。它起碼對自己的身體還是保護的」。

離塵所在的寨子裡沒有沒有秘密，大家都知道他不是怪人。對離叔來說，娃娃是寄託，是女兒，「是一種愛吧，父愛，我又不怕見人」。

▼離塵所在的惠水縣距離貴陽80公里，此地少數民族占多數，沿著山路開上幾十分鐘才到他家。



