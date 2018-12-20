原本約好下個月見面！　陳雲林弔唁江丙坤嘆「未語淚先流」

記者曾俊豪／台北報導

大陸前海協會長陳雲林今（20日）抵達台灣，一下飛機便前往弔唁海基會前董事長江丙坤。陳雲林神情肅穆，還跟海基會現任董事長張小月提到自己和江丙坤約好下個月要見面，「沒想到突然間就走」。而他離開現場後也發出聲明，表示以個人名義來台送江丙坤最後一程，心情十分沈重，因為想起十年前首次訪台時，跟江丙坤在圓山飯店熱情迎候，「恍若昨日，如今物是人非事事休，讓人『未語淚先流』。」

按照先前公布的行程，陳雲林原定在下午三點弔唁江丙坤，但行程提早15分鐘，下午2時45分，他在隨行人員陪同下抵達海基會，由前秘書長高孔廉在馬路旁迎接。之後來到海基會門口，秘書長姚人多便和陳雲林握手致意，並歡迎他來到海基會。

▲前海協會長陳雲林弔唁江丙坤。（圖／海基會提供）

海基會董事長張小月則在電梯口等待陳雲林，兩人除握手致意外，張小月還說「初次見面，感到很榮幸」；陳雲林則以「久仰大名」回應。隨後，張小月便陪同陳雲林一行前往江丙坤位在海基會二樓的弔唁會堂。

針對弔唁時的情況，張小月事後接受媒體採訪時提到，陳雲林在弔唁時，看到現場陳列的照片非常感慨。她表示，陳雲連追憶到當時跟江董見面的情景，兩人有過八次協商，簽署18項協議，相信兩人在此過程中建立一定的情誼。

張小月透露，陳雲林還向她表示，自己跟江丙坤「約好下個月見面」，「沒想到突然間就走了」，言語間充滿感慨。她強調，弔唁過程中，陳雲林都非常哀傷、肅穆。



▲前海協會長陳雲林與海基會董事長張小月。（圖／海基會提供）

而陳雲林本人在弔唁後則發出聲明稿，當中提到，「10多天前，驚聞老友丙坤先生驟然駕鶴西去，心中不勝哀慟。這次以個人名義來台送丙坤先生最後一程，心情十分沈重。猶憶十年前首次訪台時丙坤先生在圓山飯店熱情迎候，恍若昨日。今天再次看到這裡的一草一木，勾起我無限的思念和不捨。老友音容宛在，如今物是人非事事休，讓人未語淚先流。」

陳雲林在海基會弔唁約十分鐘，便前往中國信託總部慰問江丙坤家屬。據了解，陳雲林此次來台，同行的還包括國台辦綜合局局長馬國樑、國台辦前港澳局局長、兩岸企業家峰會副祕書長王憲及兩位祕書。陳雲林一行此行以弔唁江丙坤為主，並訂於週五搭機返回北京。

至於外界關注張小月和陳雲林兩人有無其他交流，張小月則回應，陳雲林這次來台的任務相當單純，就是「對老朋友表達追悼之意」，海基會也是「以禮相待」。但張小月也提到，陳雲林走的時候，她也向他提到「後會有期」，「期待他再次到台灣，將來有機會見面」。

▲前海協會長陳雲林此行「任務單純」。（圖／海基會提供）