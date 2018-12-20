日本女大生問戀愛經　陸外交部發言人幽默回應

▲日本女大生向大陸外交部發言人提問如何面對跨國戀愛問題。（圖／翻攝自人民日報網）

大陸中心／綜合報導

中國大陸外交部發言人陸慷19日在日本大阪大學和學生進行座談交流時，被可愛的女大學生問到跨國戀愛的問題，一改嚴肅、強硬的作風幽默回應，逗得觀眾哄堂大笑，也隨手拉來一名當了25年日本女婿的大陸媒體團成員，現場分享戀愛經驗。

綜合陸媒報導，一名日本女大生在座談會中向陸慷，「我有很多中國朋友，他們都推薦我和中國男生交往，我也知道中國男生對女生很溫柔，親切......我有一個朋友正在和中國男生交往，他們兩個感情很好，可是她的父母不很同意，你能教教我們怎麼說服父母嗎？」

▲面對女大生和外交完全無關的問題，陸慷幽默回應。（圖／翻攝自人民日報網）

陸慷身為外交部發言人，平時對外交事務反應敏銳、言詞精煉扼要，突然面對一個和本職工作完全無關的問題，依然接下提問，表示「你的朋友是對的，中國男生確實很溫柔，比如我身後擔任翻譯的這兩個帥小夥子。對了，他們已經結婚，你就別想了」。幽默的回答讓觀眾哄堂大笑。

為了讓日本女生有更多對中國大陸男生的認識，陸慷隨手拉來一名當了25年日本女婿的大陸媒體團成員分享戀愛經驗。陸慷表示，國家對於中日之間的婚姻問題保持著開放態度，結婚的關鍵是兩個人的感覺問題，國籍等等的都不是障礙。