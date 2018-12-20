20歲女裝病撈逾千萬　一家5口詐保逾3000萬元

圖文/鏡週刊

北檢主任檢察官黃珮瑜參加保險詐欺座談會時，聽聞花蓮有家族疑似集體佯裝精神病，主動分案調查後發現，年約50歲的張姓婦人夥同女兒等4名親友，10年來涉嫌詐領醫療保險理賠金達3,000萬元，檢方約談5人到案後，依詐欺罪向法院聲押張姓婦人母女檔，另外3人訊後請回。

檢調追查發現，一名林姓女保險業務員曾教導張姓婦人理賠申請技巧，張女成功詐保食髓知味，再以此方式指導丈夫、女兒、小姑及姊姊，導致家族成員多數「罹患」精神疾病，從2008年至今已向國泰、中國及台灣等3家人壽公司詐領逾3,000萬元理賠金。

其中，張姓婦人20多歲的女兒「業績」更是驚人，初估光是女兒所詐取的保險金額，就超過1,000萬元。至於是否有醫療人員合謀或保險公司內神通外鬼，將待進一步的釐清。

本次檢調兵分5路前往花蓮等地搜索，約談張女家族及保險業務員共6人到案，經漏夜偵訊後，今晨以母女2人涉嫌詐欺罪嫌重大，有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘3人訊後請回，另外傳喚林姓保險員未到案，將再次傳喚釐清疑點。



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