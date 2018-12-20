「異想天開！」毒品藏保險桿內　改裝車牌露痕跡　

▲竹南警分局後龍所警員發覺車齡老舊，車牌疑似拆裝過，在檢查時發現8包毒品藏在保險桿內。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局後龍派出所員警，18日23時許執行巡邏勤務時，盤查違停自小客車。因車齡老舊，而前保險桿上車牌螺絲卻有重複拆裝痕跡，遂檢查該車號牌有無問題，意外發現保險桿下緣處有用磁鐵黏貼之小錢包，裡面裝有二級毒品甲基安非他命8小包，全案依違反毒品危害防治條例移送偵辦。

▲警方查獲小錢包內有分裝後的8小包二級毒品，甲基安非他命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，後龍所警員18日23時許執行巡邏勤務的時候，在後龍鎮中山路與光華路路口，盤查一台違停由張嫌（52歲）所駕駛的自小客車，因車齡非常的老舊，而且發現前保險桿上車牌螺絲有重複拆裝痕跡，遂檢查該車號牌有無問題，檢查時員警發現該車前保險桿下緣處有用磁鐵黏貼之小錢包，取下後發現內裝有二級毒品甲基安非他命8小包（毛重8.65公克），張嫌坦承毒品皆為他所有，無奈的表示毒品藏得如此隱密仍被警方破獲，全案依違反毒品危害防治條例移送偵辦。

警方也呼籲「毒品害人害己、決不可因一時好奇沾而染毒，一旦沾染即遭毒害，所造成傷害不可預期」。