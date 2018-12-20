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夏林清成「輔大性侵案」論文指導教授　律師：要銷毀紙本

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▲教育、大學自治、輔仁大學、天主教學校▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲夏林清是輔大社科院前院長。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

2015年鬧得沸沸揚揚的輔大性侵案，今年3月已全案定讞，近日有博士生以此為題，但指導教授卻是處理不擋被迫退休的前輔大社科院院長夏林清，論文中也引用不少夏的著作，被外界質疑夏是為了替自己辯解，讓學生撰寫這篇論文。《ETtoday新聞雲》從輔大公共事務室得知，目前正在調查中，不方便做任何回應。

據了解，輔大性侵案是發生在2015年6月底，當時就讀輔仁大學心理系的王姓男同學性侵學姊，被害人男友第一時間報警，學校也啟動輔導機制，但卻傳出由夏林清主持的小組會議，想要將這件事導向酒後亂性來保持校譽，還對被害人說，「別隨便踩在一個受害者的位置」，對加害的王生卻隻字不提。

▲▼輔大社科院長夏林清針對「性侵河蟹案」召開記者會「真相還原」。（圖／本報資料照）

▲事件發生後，時任社科院長夏林清遭停聘，但她堅持自己是無辜的。（圖／本網資料照）

由於夏林清長期致力於心理輔導、女性權益的社會運動抗爭，消息一出，引發各界譁然。夏林清也多次出面表示，站在教育者的立場，將這件事交給性平會無法達到「幫助學生成長」的效果，所以當時才會提出工作小組的建議，一起比對事實、記憶經驗，並還原事件、修正錯誤，才能為自己的行為負責。

校方決議以「洩漏當事人資料的洩密罪」將她停職後，夏林清也不斷強調，「這是校方給我的惡質處分！羅織的罪名我絕對不認同！」遭點名的院長夏林清雖然有召開記者會反駁，但仍遭到網友謾罵，也被拔除社科院長職位。

雖然案發至今已經3年，輔大性侵案已慢慢從輿論中淡出，但現在又爆出輔大心理系博士研究生以「《網路宰制性的辨識與拆解-以輔大性侵案案外案為例》」為題，指導教授還是當時擔任性侵案調查小組的院長夏林清，試圖幫夏洗白。

▲▼以輔大性侵案為題的論文中，指導教授是夏林清。（圖／翻攝自台灣碩博士論文平台）

▲以輔大性侵案為題的論文中，指導教授是夏林清。（圖／翻攝自台灣碩博士論文平台）

台灣博碩士論文知識加值系統中顯示，博士論文主要涉及「網路宰制性」、「網路行動研究」和「無罪推定」等議題研究，全文僅引用13篇論文專書，僅有3篇是外國文獻，其中2篇為譯文，另有3篇還是夏林清的著作，均與作者所提及的三項議題研究無關。

事件一出，吳俊達綠輸在臉書直指，「不但應該禁止出版，應該完全銷毀紙本！」博士論文在法律上恐對被害人構成了「人格權」、「隱私權」的重大侵害，不但應該禁止出版，應該完全銷毀紙本，更應該對於被害人負精神上損害賠償責任。他甚至承諾，如果被害人有意願，我們非常樂意協助組織律師團，為被害人提出訴訟。

這篇論文更被分享到PTT，網友紛紛在底下留言表示，「自己寫自己的案件」、「看來夏林清在輔大心理還是很罩」、「學術資源拿來自high審自己？」、「拉低學術水準的一沱屎」、「真是充份利用資源阿」，更有人一語道破「你幫我講話，我給你博士」。

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關鍵字：夏林清,博士論文,輔大心理系,輔大性侵案,胡博硯

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