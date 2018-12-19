怨輿論一面倒同情孝子　法拉利醫師：我也很孝順

▲法拉利醫生車主彭玉文表示，從頭到尾，沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢。

圖文／鏡週刊

日前一名開貨車替母親代送金紙的20歲林姓男子，因精神不濟連撞路旁4部超跑，可能面對上千萬元的維修費，引發社會關注，輿論一面倒支持他。而其中被撞的一位法拉利醫生車主頗有感慨，連續2天在臉書發文，希望大家讓事件回歸理性，不要疲勞危險駕駛，並強調自己並非富二代，且也是孝順父母的人。

車子被撞的最慘的白色法拉利車主，是整型醫師彭玉文，他在臉書寫下當時過程，「週日早上，我們4位朋友聚會，車子停放路邊，突然一聲轟然巨響，一輛廂型車撞了第一輛車後，並沒有停車的意思，接著又撞了第二輛，並且把車向前頂了好幾公尺，然後廂型車繼續前進，又撞了第三輛和第四輛車。」當下他們也詢問這名男子，為何撞了第一輛車之後還不停下來？他說：「太累晃神了。」其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。

彭玉文也強調自己並不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來，並感嘆「我是車被撞的受害者，我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養。請還給我們正常的生活空間，讓事情回歸理性的本源。」

彭醫師臉書內文指出：

「這位肇事者睡著危險駕駛，撞到四台車，我是第二台，我正常停放白線沒有違停。我的車受損最嚴重，沒有苛責他，也沒有跟他談錢。我的車有保險，一切交由保險公司處理。

多年來我一直資助貧困家庭，朋友有難我也盡力協助，相信很多了解我為人的人可以作證，他如果有困難我也樂意協助。我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。

這件事很簡單，他開車睡著了危險駕駛撞到我們，以他猛烈的撞擊力道而且沒有煞停連撞四台，設想今天如果是撞到人出人命呢？

我是車被撞的受害者，我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養。請還給我們正常的生活空間，讓事情回歸理性的本源。」

彭醫師也表示：「週日早上，我們四位朋友聚會，車子停放路邊，突然一聲轟然巨響，一輛廂型車撞了第一輛車後，並沒有停車的意思，接著又撞了第二輛，並且把車向前頂了好幾公尺，然後廂型車繼續前進，又撞了第三輛和第四輛車。

廂型車上疑似超載堆滿了貨物，連右前方副駕也堆滿了貨物遮住駕駛視線。警方前來拍照測量紀錄後，就交由保險公司處理。從頭到尾，我們沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢。

只是問他為什麼會這樣危險駕駛，而且撞了第一輛車之後還不停下來？他說：「太累晃神了。」其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。

很慶幸上天保佑年輕人沒事，不然這段路再往前就是市街以及山路，很可能他不是撞到路人就是掉落山谷。台灣是個有愛的社會，希望疲勞千萬不要危險駕駛，以免傷害自己以及無辜的路人。」



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