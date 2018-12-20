雙城論壇／文大教授讚「小姐聲音性感」想進一步　現場尷尬沉默

▲楊之遠。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／台北報導

文化大教授楊之遠20日出席雙城論壇的「環保與市民服務」分論壇，強調台北和上海都是兩岸重要的商業型都會區，建議兩岸應加強廢棄物處理等方面的交流合作。在談到兩市民眾服務時，他提到自己有一次打電話到一家醫院，接電話的小姐聲音非常性感，「很想和她進一步發展」，讓現場一度沉默，又爆出笑聲。

楊之遠在會後接受《Ettoday新聞雲》記者採訪時表示，大陸人口多，廢棄物的分類各方面考慮更細緻，台灣將來可以學習，而細化之後再資源回收的時候就會更有經濟性。

楊之遠說，上海和台北雖然人口、面積和承載力各有不同，但近年來兩座城市在推動有關廢棄物的處理法令、經濟工具，及技術等方面各有特色及創意，展現引領作用，建議未來多合作交流，為邁向零廢棄城市的目標努力。建議未來兩座城市合作的領域應包括加強民眾對垃圾減量、分類、資源回收的教育宣導；兩市廢棄物管理制度及運作的比較、分享推動循環經濟產業園區經驗等。

楊之遠是中國文化大學教授，這次擔任「環保與市民服務」分論壇的主持人，他在會議期間也多次主動上前和上海來賓交談，談到兩市民眾服務時，分享自己曾打電話到醫院，形容接電話的小姐聲音「非常性感」，此話一出，現場眾人一度沉默片刻，之後傳出笑聲。