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林口三井企業種菜「可食地景」　友善傳遞溫暖關懷

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▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 爸爸媽媽帶著小朋友一起採收蔬菜，提供給林口的爺爺奶奶，並藉由蔬菜將祝福的心意傳達出去。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口三井Mitsui outlet park與新北市景觀處合作「公私家菜計畫」，在3樓露台打造可食地景，邀請林口的親子顧客一起種菜，由小朋友們親手栽種的健康蔬菜於12月首次收成致贈給鄰近的東南社區發展協會作為老人共餐，溫暖串起祝福爺爺奶奶身體健康的心意。

景觀處表示，今年10月三井辦理「共伴共好．可食地景小小農夫體驗日」活動，號召林口在地的親子顧客一同種菜，時隔不到2個月，看到自己種下的小菜苗長大成一把把的鮮脆蔬菜，讓平日較少接觸農事的居民們都開了眼界。

來參與收成的小朋友，聽到還可以把自己種的蔬菜分享給其他爺爺奶奶，更小心呵護地採收，說一定要讓爺爺奶奶吃到健康漂亮的蔬菜。爸爸媽媽也開心的說，讓小朋友自己種菜參與蔬菜的成長過程，原本不愛吃青菜的孩子，以後一定不會再挑食，而且會珍惜食物。

▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 景觀處可食地景講師許湘宜在進行採收教學。

東南社區發展協會理事長張文聰表示，採收後的蔬菜，由三井員工打包送至協會，協會每日服務70位長輩，約需13斤蔬菜。收到好厝邊三井帶來的新鮮蔬菜，而且是由小朋友親手種植的，衷心感受到林口小朋友的溫暖心意，相信來共餐的長輩們一定也會非常開心。

三井店長徐柏月表示，這次和景觀處合作，大膽把花台改造成可食地景，種植各色蔬菜呈現的景觀比原先的花台還要漂亮，除了讓員工及顧客有機會在都市裡體驗當農夫的樂趣，收成的蔬菜還能回饋鄰里促進公益，顧客的詢問度很高，我們讓這個空間變得更有意義，也增加三井與顧客的深度互動，往後一定會持續支持，讓這股愛的暖流延續下去。

景觀處長林芳良表示，自2017年底推動公私家菜計畫，以企業為推廣對象，提供都市農耕諮詢、規劃設計可食地景，辦理種植活動以及員工訓練課程，藉由「公」與「私」協力一同在公司自「家」營造可食地景，不但活化閒置空間，無毒無農藥的「佳菜」還能回饋公益作為加菜，企業與在地的連結也更為緊密。

▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 爸爸媽媽帶著小朋友一起採收蔬菜，提供給林口的爺爺奶奶，並藉由蔬菜將祝福的心意傳達出去。

▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 林口三井Mitsui outlet park店長與員工們，以及景觀處同仁一起將小朋友親手栽種的健康蔬菜，送給鄰近的東南社區發展協會作為老人共餐使用。

▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 東南社區發展協會志工收下小朋友們的溫暖心意。

▲ 林口三井企業種菜捐菜 友善傳遞溫暖關懷。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 林口三井Mitsui outlet park可食地景豐收景象。

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關鍵字：林口,可食地景,企業

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