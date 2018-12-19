影／匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花　淡定老闆「冷眼看」網笑翻

記者陳玉／彰化報導

落漆搶匪！彰化田中鎮一彩券行18日發生搶案，搶匪先佯裝挑選刮刮樂，趁老闆不注意時抓住整本價值2萬5千元的刮刮樂，轉身狂奔，但跑不到3秒就「腳滑」一屁股跌坐在地，立即爬起騎車逃離。反觀洪姓彩券行老闆，短短18秒行搶過程，都冷靜站在原地觀看，此監視器畫面也被PO到臉書《爆廢公社》，網友也笑回「淡定老闆.jpg」、「第一次太緊張了啦！」；警方表示，目前已掌握特定對象並積極緝捕中。

▲彰化彩券行發生搶案，搶匪疑似太緊張竟跌倒，老闆則淡定在旁觀看。（圖／Line彰化踢爆網提供，下同）



▲彰化彩券行發生搶案，目前警方已掌握特定對象追緝中。



田中警分局田中所表示，此搶案發生在18日下午2點多，頭戴白色安全帽、身穿紅藍色風衣外套搶匪，先佯稱要選購刮刮樂，挑完第一本後要求再看第二本，洪姓老闆交付第二本全新刮刮樂時，搶匪立即用左手抓住，轉身就跑，但跑不到3秒就自行「打滑」，一屁股跌坐在地板上，但立即起身跳上紅色機車逃離。

對於洪姓老闆被搶仍淡定，警方轉述，老闆當時以為搶匪急著要回車上拿錢，但發現不是才報警處理；警也說，該搶匪先在台中竊取機車，騎到彰化永靖火車站，沿途尋找犯案目標，目前已掌握特定對象，循線追緝中。