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北韓私引陸企技術建煤氣爐　生產合成氣「規避制裁」

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▲▼金正恩。（圖／朝中社）

▲ 金正恩視察工地。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓因發展核武受到國際社會制裁，但外媒披露，平壤當局正推動一項不為人知的計畫，即利用私下向中國大陸取得的技術，以豐富的煤礦資源生產合成天然氣，供應發展國家經濟所需的燃料，可有效減輕過度依賴外國石油的狀況，規避制裁。

《華爾街日報》於當地時間19日援引陸企說法指出，北京做為平壤當局長久以來的盟友，提供北韓煤炭轉化工作的技術和專業知識；還有一家企業於今年7月表示，將在平壤北部一處工業區打造大型煤氣爐，預計每小時可生產多達4萬立方公尺的合成天然氣。

據2名知情人士說法，此一大型煤氣爐由中國大陸最大煤炭公司之一的子公司楊梅化工機械有限公司建造，目前已經完工，但尚未運抵北韓，仍在等待平壤當局的指示。美國智庫鸚鵡螺（Nautilus Institute）的北韓能源專家希佩爾（David Von Hippel）對此指出，這樣的合成天然氣產量相當於北韓近年來每年的原油和精煉石油進口量的10%。

根據陸企河北凱躍集團網站，北韓科學院（Academy of Sciences）的7名官員於6月前往參觀該公司的一項設施，研究如何將煤炭轉化成為甲醇、氨和二甲醚。專家說明，煤炭氣化有助於生產原物料，可提高溫室肥料和塑膠薄膜的產量，提高食品生產，以及促進其他產業開發合金和管線。根據北韓中央電視台11月播出的畫面，這類技術目前也被運用於小型發電廠，以提升能源供應。

在南韓首爾大學鑽研北韓經濟的學者沃德提到，平壤當局自2016年啟動合成氣政策，使其能夠應付制裁，「若有必要，甚至足以永久應對。」北韓將合成氣供給肥料、鋼鐵和水泥工廠做為燃料，少量的進口石油則用於軍事。即便聯合國實施禁運，北韓仍想出船隻轉運的方式，更透過網路攻擊另闢財源。

但報導也指出，受到禁運影響，北韓不得進口原油，精煉油品配額更被刪減多達75%，合成氣短期間仍難以填補燃料短缺，因此北韓仍須建造更多合成氣工廠。

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