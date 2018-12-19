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網路投保一級戰區激烈　專攻電銷外商人壽也搶進滑世代

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▲▼康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持2018年23個國家健康指數調查。右為與鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（左）主持2018年23個國家健康指數調查。右為與鄧惠文醫師。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險業者紛紛搶進網路投保一級戰區，連原本專攻電話行銷的外商人壽公司也推出好在康健網路投保專區，提供民眾線上投保，無須透過任何通路轉介，開發更多陌生客保險市場。

產壽險業者面對民眾消費習慣及需求，除了設有傳統的業務員推銷保單的通路之外，有的業者會專攻電話行銷通路，透過電話、電視推廣保險商品，但也有業者反其道而行，還設至實體的保險店鋪接觸人群，甚至有業者更進而結合電話行銷與直營通路雙行銷同步進行。而這幾年政府開放網路投保，各業者也紛紛搶進線上投保市場，爭取更多消費者的青睞。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，民眾現在大量使用手機購物吸收資訊，網路投保有交易便捷迅速、手續簡便、資訊透明與試算等優點，上網買保險也成為滑世代的一種消費習慣。

網路保險商品除了可免去面對面買保單的人情壓力，在設計上也更為簡單易懂，讓消費者能夠快速了解，自主決定需要的保障且24小時都可以上網購買，保費也較其他通路更為經濟實惠，對於懂得精打細算的小資族來說，省下的除了時間跟費用，還能買到真正滿足需求的保障。」

民眾現在在各家保險公司的網路投保專區登錄為會員後，選擇方案、確認資料、刷卡付款三個步驟，5~10分鐘就能完成投保，就像網路購物一樣輕鬆e指搞定。

而且是24小時投保方便，不限時間、地點，任何行動載具像是手機、平板、電腦，只要連上網站隨時隨地都可以為自己預約保障。

只要輸入身分證號碼，就會透過手機及電子郵件信箱收到一次性認證碼登入，省去每次要輸入帳號、會員自行設定之密碼及驗證碼的麻煩，也減少密碼被盜用的風險。還可以隨時瀏覽未購買商品的暫存紀錄，查訊已購買商品的電子保單。

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關鍵字：網路投保,一級戰區,電銷,外商,人壽,滑世代,康健人壽

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