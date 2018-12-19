換頭手術破局！工程師只有頭手能動　娶到高學歷美妻又生子

▲斯皮里多諾夫。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

俄羅斯33歲電腦工程師斯皮里多諾夫（Valery Spiridonov）患有基因遺傳疾病，全身只有頭部與手部可以活動，他曾經要接受全球第一個的頭部移植手術，後來美夢並未成真。不過，他近日捎來喜訊，他與美豔妻子結婚，還生下6周大的健康兒子，他認為這是個奇蹟。

《太陽報》報導，斯皮里多諾夫早在2016年就自願接受換頭手術；當時要動刀的是義大利醫師卡納維羅（Sergio Canavero），他原本提出可以將頭部接在其他身體上的想法，消息曝光後轟動許多媒體，不過這場手術後來破局，他目前正在中國工作，獲得相關的研究經費。

沒有接受這場備受爭議的手術，斯皮里多諾夫倒是體驗了完全不同的人生，他隨後搬到美國佛州，在當地大學研究電腦分析感知。他近期透過貼文發表喜訊，自己與老婆潘菲洛娃（Anastasia Panfilova）的兒子已經出生；男童的名字則尚未被透露。

據了解，這對夫妻在莫斯科結婚，潘菲洛娃不只有著好身材，還擁有化學技術碩士等學位，曾在義大利學習，她談到老公時盡是滿滿的愛。斯皮里多諾夫也說，兩人住在同個城市，經常在專業場合遇見彼此，在一起的感覺非常好。

談及這場無緣的手術時，斯皮里多諾夫說，他明白會是很大的風險，以前從未嘗試過，未來還是希望能聽到好消息。他表示，自己發明了一種能透過聲音操控的智能輪椅，並致力於諮詢項目。