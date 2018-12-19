劇院控快看！免費送「LG 65吋電視」下載新聞雲App馬上抽





▲《ETtoday新聞雲》App最新活動「許願池狂歡月」周周抽要送LG 65吋電視機。（圖／取自LG官網）



消費中心／綜合報導

雲友們注意囉！這次《ETtoday新聞雲》App要送出LG 65吋電視機，要讓3C控把最震撼的聲光享受帶回家。這次除了天天抽7-11熱咖啡，從12月21日（五）至12月27日（四）大手筆送出電視，限量1台，只要下載《ETtoday新聞雲》App就有機會抽中，快趁年底換一波新機吧！

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▲下載《ETtoday新聞雲》App，完成小遊戲任務，除了天天抽美式咖啡，還有驚喜3C好禮送給你。



冬天來臨，聖誕節、跨年夜需要滿滿溫暖卻無人陪伴，電視機絕對是你最療癒的知心好友，《ETtoday新聞雲》知道雲友們的需求，12月要送出多項驚喜好禮，年末想要什麼，系列願望清單通通讓你帶回家。這次「許願池狂歡月」App活動，不僅天天要送出百杯熱咖啡，連續四週都有不同的周周抽贈品，只要滑手機就有機會中獎，像是餐券、MacBook Air、小米掃地機器人、Line300點數卡等，吃喝玩樂應有盡有。

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其中，12月21日（五）至12月27日（四）期間，要送出5-LG電視機UJ651型一台，主要是4色4K硬板，以最先進的虛擬七聲道模擬環繞音效，讓觀眾身歷其境融入電影劇情，內建智慧聯網娛樂，讓你的視角更多元豐富。最值得的3C必備品，百貨周年慶沒搶到便宜，讓ET免費送給你。



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現在趕快來複習一下玩法吧！只要下載《ETtoday新聞雲》App，並天天上去看新聞，新聞頁上會不定時出現「心願小物」，每天蒐集該日小物一個，即完成1次日任務，每天最多可完成20次日任務，完成越多次有越多機會喝到7-11熱咖啡；而每週完成4天(含)日任務，即共蒐集小物共80個，就能擁有當週週抽的抽獎機會，例如當日蒐集20個心願小物後，當週再完成蒐集60個，即可擁有週抽資格，一起狂歡迎接2019年吧！