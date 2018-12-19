　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

劇院控快看！免費送「LG 65吋電視」下載新聞雲App馬上抽

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲LG電視。（圖／取自LG官網）

▲《ETtoday新聞雲》App最新活動「許願池狂歡月」周周抽要送LG 65吋電視機。（圖／取自LG官網）
 
消費中心／綜合報導

雲友們注意囉！這次《ETtoday新聞雲》App要送出LG 65吋電視機，要讓3C控把最震撼的聲光享受帶回家。這次除了天天抽7-11熱咖啡，從12月21日（五）至12月27日（四）大手筆送出電視，限量1台，只要下載《ETtoday新聞雲》App就有機會抽中，快趁年底換一波新機吧！

►►下載《ETtoday新聞雲》App，抽LG 65吋電視機


▲LG電視。（圖／取自LG官網）

下載《ETtoday新聞雲》App，完成小遊戲任務，除了天天抽美式咖啡，還有驚喜3C好禮送給你。

冬天來臨，聖誕節、跨年夜需要滿滿溫暖卻無人陪伴，電視機絕對是你最療癒的知心好友，《ETtoday新聞雲》知道雲友們的需求，12月要送出多項驚喜好禮，年末想要什麼，系列願望清單通通讓你帶回家。這次「許願池狂歡月」App活動，不僅天天要送出百杯熱咖啡，連續四週都有不同的周周抽贈品，只要滑手機就有機會中獎，像是餐券、MacBook Air、小米掃地機器人、Line300點數卡等，吃喝玩樂應有盡有。

►►下載《ETtoday新聞雲》App，抽LG 65吋電視機

其中，12月21日（五）至12月27日（四）期間，要送出5-LG電視機UJ651型一台，主要是4色4K硬板，以最先進的虛擬七聲道模擬環繞音效，讓觀眾身歷其境融入電影劇情，內建智慧聯網娛樂，讓你的視角更多元豐富。最值得的3C必備品，百貨周年慶沒搶到便宜，讓ET免費送給你。

▲LG電視。（圖／取自LG官網）
▲年底大狂歡！快參加「許願池狂歡月」App活動，馬上抽LG 65吋電視機。

►►下載《ETtoday新聞雲》App，抽LG 65吋電視機

現在趕快來複習一下玩法吧！只要下載《ETtoday新聞雲》App，並天天上去看新聞，新聞頁上會不定時出現「心願小物」，每天蒐集該日小物一個，即完成1次日任務，每天最多可完成20次日任務，完成越多次有越多機會喝到7-11熱咖啡；而每週完成4天(含)日任務，即共蒐集小物共80個，就能擁有當週週抽的抽獎機會，例如當日蒐集20個心願小物後，當週再完成蒐集60個，即可擁有週抽資格，一起狂歡迎接2019年吧！

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：LG,電視機,電視,App,ettoday,ETtoday,ET,新聞雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／北市長幽靈票不只99張　丁守中爆料：柯、丁、姚三人被灌300票

「睡前深情一吻」平安符纏繞窗簾鍊勒死女嬰　新手爸抱屍哭斷腸

約會指南！聖誕節開米其林　來台北吃米其林大餐吧

只要加價80元！量販「代客料理和牛」還有附生菜沙拉、獨家秘製沾醬

花蓮美食發威！新一代團購霸主　免百元吐司打趴最強雞腿排

肯德基爺爺超萌變身！限量Q版「聖誕老杯杯」網驚呼：好想要

聖誕倒數！小7熱銷TOP 3話題零食是它們　Hershey’s乖乖爆夯

台北101「正港煲湯」十二粵台灣首店進駐　迎戰微風南山

創業家兄弟迎戰2019　3購 x 3箭規模化應戰

【廣編】歌壇東方不敗張清芳出席嬌蘭記者會宣揚美麗價值

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

約會指南！聖誕節開米其林　來台北吃米其林大餐吧

只要加價80元！量販「代客料理和牛」還有附生菜沙拉、獨家秘製沾醬

花蓮美食發威！新一代團購霸主　免百元吐司打趴最強雞腿排

肯德基爺爺超萌變身！限量Q版「聖誕老杯杯」網驚呼：好想要

聖誕倒數！小7熱銷TOP 3話題零食是它們　Hershey’s乖乖爆夯

台北101「正港煲湯」十二粵台灣首店進駐　迎戰微風南山

創業家兄弟迎戰2019　3購 x 3箭規模化應戰

【廣編】歌壇東方不敗張清芳出席嬌蘭記者會宣揚美麗價值

【廣編】最炸的DJ殿堂級國際音樂節　首度在台北展開

【廣編】Akemi為新代言秀101公分美腿　自曝用體香馭男

孫大千讚民進黨「地表最強村姑」　反問國民黨改革了沒

Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

消費熱門新聞

ZARA特賣下殺5折　今晚21..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

全家新拿鐵全台限量10萬杯免費..

聖誕節開米其林　來吃米其林大餐..

量販「代客料理」只要加價80元

俗！好市多Jo Malone香..

偷學紐約都市男女早餐這樣吃貝果

花蓮美食發威　奪新一代團購霸主

交換禮物沒哽？奇華「療癒餅乾」..

101「正港粵煲湯」全台首店開..

Akemi為新代言大秀101公..

小7熱銷TOP 3話題零食是它..

藏玄機！聖誕限定超商咖啡杯萌翻

更多熱門

相關新聞

發票中獎　超商全聯1.3萬據點兌獎

為提升民眾兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，財政部今日表示，明年開始推動統一發票多元服務措施，明年的郵局兌發票將退位，改由金融機構、超商、全聯與美聯社等1.3萬個據點。

台格鬥天王ET《拳皇14》上海站惜拿銀

電視像海報捲起來帶走　LG明年推出

貪玩貓飛到電視機上　差點打翻

LINE桌機版文字可變粗體、變斜體　

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面